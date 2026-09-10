Funny Jokes: प्यार अंधा होता है… ऐसा सुना था, मुझे शादी के बाद ही दुनिया का असली रूप दिखा, पढ़ें मजेदार जोक्स

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पहला दोस्त: भाई, लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर मुझे तो शादी के बाद ही दुनिया का असली रूप दिखा है!

दूसरा दोस्त: वो कैसे?

पहला दोस्त: ऐसे कि अब जब भी मैं बोलता हूं, मेरी पत्नी तुरंत मेरी ‘आंखें खोल’ देती है!

टीचर: पप्पू, अगर तुम्हारी जेब में 10 रुपये हों और पापा तुम्हें 10 रुपये और दे दें, तो तुम्हारे पास कुल कितने पैसे हो जाएंगे?

पप्पू: सर, 10 रुपये ही रहेंगे!

टीचर: अरे नासमझ, 10 और 10, 20 होते हैं!

पप्पू: सर, आप मेरे पापा को नहीं जानते, वो स्कूल की फीस पहले ही काट लेंगे!

पत्नी: (गुस्से में) अगर मैं और मेरी मां दोनों एक साथ नदी में डूब रही हों, तो तुम किसे बचाओगे?

पति: (बिना सोचे) अरे पगली, इसमें पूछने की क्या बात है… नदी में पानी ही कितना है, दोनों आसानी से तैर लेंगी!

डॉक्टर: आपको हर रोज़ सुबह कम से कम दो किलोमीटर दौड़ना चाहिए, तभी वज़न कम होगा।

मरीज़: डॉक्टर साहब, अगर रोज़ दो किलोमीटर दौड़ना ही पड़े, तो फिर वज़न कम करने की ज़रूरत ही क्या बचेगी?

इंटरव्यूअर: तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है?

कैंडिडेट: सर, मैं बहुत ही ईमानदार हूं। अगर कोई मुझे गलती से ₹100 की जगह ₹500 दे दे, तो मैं तुरंत वापस कर देता हूं!

इंटरव्यूअर: वाह! बहुत बढ़िया। और अगर कोई न दे?

कैंडिडेट: फिर मैं चुपचाप घर आ जाता हूं, बेईमानी का पाप अपने सिर नहीं लेता!

संता: (होटल वेटर से) भाई, इस सूप में मक्खी क्या कर रही है?

वेटर: सर, लगता है वह तैरना सीख रही होगी!

संता: तैरना तो ठीक है, पर इसने मेरा ₹200 का सूप पूरा गंदा कर दिया, अब इसका हर्जाना कौन देगा?

सोनू: यार, कल इतिहास का पेपर है और मुझे कुछ याद नहीं हो रहा!

मोनू: कोई बात नहीं, टेंशन मत ले।

सोनू: तू इतना शांत कैसे है?

मोनू: क्योंकि मैंने पेपर देने जाने का ही कैंसिल कर दिया है!

मम्मी: चिंटू, इतनी रात गए तुम छत पर क्यों टहल रहे हो?

चिंटू: मम्मी, तारे गिन रहा हूं!

मम्मी: इतनी ठंड में बीमार हो जाओगे, सुबह गिन लेना!

चिंटू: अरे मम्मी, सुबह तो सारे तारे गायब हो जाते हैं, फिर मैं किसे गिनूँगा?

टीचर: पप्पू, ‘Slow and steady wins the race’ का हिंदी अनुवाद सुनाओ।

पप्पू: सर, ‘जो धीरे-धीरे और चुपचाप भागेगा, वही रेस जीतेगा!’

टीचर: (चुपचाप) बेटा, आज के बाद अंग्रेजी की क्लास में मत आना!

पहला पड़ोसी: गुप्ता जी, आप अपनी पत्नी से इतना क्यों डरते हैं?

गुप्ता जी: कौन डरता है भाई? मैं तो बस घर में शांति बनाए रखना चाहता हूं।

पहला पड़ोसी: अच्छा! तो फिर पलंग के नीचे छिपकर क्यों बात कर रहे हो?

गुप्ता जी: क्योंकि शांति बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका बचा है!