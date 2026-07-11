Funny Jokes: परीक्षा में सबसे जरूरी क्या होता है? टीचर के पूछने पर स्टूडेंट ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: ये सच है कि, सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स

टीचर: परीक्षा में सबसे जरूरी क्या होता है?

स्टूडेंट: पास वाली सीट!

टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?

स्टूडेंट: मैडम, कल सपना देख रहा था कि कर लिया है।

टीचर: बताओ, सबसे मेहनती जीव कौन है?

स्टूडेंट: मोबाइल की बैटरी… दिनभर काम करती रहती है!

टीचर: इतनी देर से स्कूल क्यों आए?

स्टूडेंट: मैडम, रास्ते में “धीरे चलें” लिखा था, मान लिया।

टीचर: अगर 10 आम में से 5 खा लो तो क्या बचेगा?

स्टूडेंट: मैडम… आम की गुठलियां!

टीचर: पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता?

स्टूडेंट: मैडम, मन तो लगता है… बस दिमाग छुट्टी पर चला जाता है।

टीचर: न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण कैसे खोजा?

स्टूडेंट: मैडम, अगर मोबाइल चलाते रहते तो सेब पर ध्यान ही नहीं जाता!

टीचर: इतनी हंसी किस बात पर आ रही है?

स्टूडेंट: मैडम, दोस्त को लगा आज रविवार है!

टीचर: तुम क्लास में हमेशा लेट क्यों आते हो?

स्टूडेंट: क्योंकि घंटी मेरे आने से पहले बज जाती है!

टीचर: बताओ, सबसे तेज क्या दौड़ता है?

स्टूडेंट: छुट्टी की घंटी सुनते ही पूरा स्कूल!

टीचर: किताबें पढ़ा करो।

स्टूडेंट: मैडम, किताब खुलते ही नींद खुल जाती है… फिर बंद भी हो जाती है!

टीचर: तुम्हारे इतने कम नंबर कैसे आए?

स्टूडेंट: मैडम, सवाल ज्यादा थे… नंबर कम पड़ गए!

टीचर: चुपचाप क्यों बैठे हो?

स्टूडेंट: मैडम, आपने ही कहा था कि “बिना पूछे मत बोलना!”

टीचर: स्कूल आने का सबसे बड़ा फायदा क्या है?

स्टूडेंट: घर वालों की डांट से कुछ घंटों की छुट्टी!

टीचर: बड़े होकर क्या बनोगे?

स्टूडेंट: मैडम, पहले पास तो हो जाऊं… फिर सोचूंगा!