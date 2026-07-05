Home > लाइफस्टाइल > Devar-Bhabhi Jokes: भाभी के पास पहुंचा देवर, कहा- आज बहुत खुश लग रही हैं? फिर मिला ऐसा जवाब कि सुनकर…

Devar-Bhabhi Jokes: भाभी के पास पहुंचा देवर, कहा- आज बहुत खुश लग रही हैं? फिर मिला ऐसा जवाब कि सुनकर…

Joke of the day: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर...

By: Lalit Kumar | Published: July 5, 2026 2:53:39 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Joke of the day: चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

देवर: भाभी, आज बहुत खुश लग रही हैं।
भाभी: हां, आज तुमने बिना बहस किए काम कर दिया।
देवर: गलती से हो गया।

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भाभी: देवर जी, आजकल बड़े स्मार्ट लग रहे हो!
देवर: भाभी, आपका ही असर है।
भाभी: अच्छा!
देवर: हां, रोज कहती हैं “थोड़ा इंसान जैसा दिखा करो।”

भाभी: देवर जी, शादी कब कर रहे हो?
देवर: जिस दिन आपकी जैसी लड़की मिल जाएगी।
भाभी: फिर तो जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे!

देवर: भाभी, आज खाने में क्या बना है?
भाभी: जो घर में था, वही बना दिया।
देवर: फिर तो आज भूख भी घर में ही छोड़ देता!

भाभी: बाजार से धनिया ले आना।
देवर: और कुछ?
भाभी: अगर मुफ्त में अक्ल मिल रही हो, तो वो भी ले आना।

देवर: भाभी, चाय मिल जाएगी?
भाभी: पहले गैस पर रखा दूध उतार दो।
देवर: रहने दीजिए, प्यास ही अच्छी है।

भाभी: तुम हर समय मोबाइल में क्यों लगे रहते हो?
देवर: रिसर्च कर रहा हूं।
भाभी: किस बात की?
देवर: भाभियों के गुस्से से बचने के तरीके।

भाभी: मेरी बात ध्यान से सुनो।
देवर: जी।
भाभी: सुन भी रहे हो?
देवर: जी, लेकिन समझ बाद में आएगी।

देवर: भाभी, आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं?
भाभी: क्योंकि मुझे पता है, अगर अच्छा न बनाऊं तो सबसे पहले शिकायत कौन करेगा।

भाभी: तुमसे एक काम कहा था, हुआ?
देवर: याद था…
भाभी: फिर?
देवर: याद रखने में ही पूरा दिन निकल गया।

देवर: भाभी, भाई कहां हैं?
भाभी: तुम्हें देखकर बाहर चले गए।
देवर: क्यों?
भाभी: बोले, अब इसे तुम ही संभालो।

भाभी: इतने लेट क्यों आए?
देवर: ट्रैफिक था।
भाभी: और दिमाग?
देवर: वो तो पहले से ही जाम है।

देवर: भाभी, आज मिठाई क्यों?
भाभी: तुम्हारे भाई ने मेरी बात मान ली।
देवर: वाह! ये तो सच में सेलिब्रेशन वाली बात है।

भाभी: तुम्हें कोई काम ठीक से नहीं आता।
देवर: इसलिए तो घर वाले मुझे स्पेशल मानते हैं।

भाभी: शादी के बाद पता चलेगा जिम्मेदारी क्या होती है।
देवर: इसलिए तो अभी तक प्रैक्टिस मोड में हूं।

Tags: funny jokesfunny story
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