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Glowing Skin Tips: नेचुरल ब्यूटी सीक्रेट! फलों के ये छिलके बना सकते हैं त्वचा को बेदाग

Glowing Skin Tips: फलों में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को अंदर से पोषण देते हैं. हालांकि इन्हें खाना इनके फायदों का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कुछ फलों के छिलके आपकी स्किनकेयर रूटीन में भी बहुत काम आ सकते हैं.

By: Heena Khan | Published: June 5, 2026 2:27:44 PM IST

fruit peels benifits
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Glowing Skin Tips: फलों में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को अंदर से पोषण देते हैं. हालांकि इन्हें खाना इनके फायदों का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कुछ फलों के छिलके आपकी स्किनकेयर रूटीन में भी बहुत काम आ सकते हैं. अक्सर बिना सोचे-समझे फेंक दिए जाने वाले इन छिलकों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ, हाइड्रेट, चमकदार और शांत रखने में मदद कर सकते हैं. चलिए जान लेते हैं कि हमें किन छिलको को नहीं फेंकना चाहिए. 

संतरे का छिलका

संतरे का छिलका विटामिन C और कैल्शियम से भरपूर होता है और अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुणों के लिए जाना जाता है. यह ऑयली स्किन को कंट्रोल करने, मुहांसों को कम करने और बेजान रंगत को निखारने में मदद कर सकता है. विटामिन C अतिरिक्त तेल के उत्पादन को नियंत्रित करके और त्वचा की रंगत में सुधार करके स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने में भी मदद करता है.

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एवोकाडो का छिलका

एवोकाडो को अक्सर सुपरफूड माना जाता है, और इसके छिलके में विटामिन B और E के साथ-साथ अमीनो एसिड भी भरपूर मात्रा में होते हैं. फल का छिलके के सबसे पास वाला हिस्सा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इसे रूखी, खुरदरी या जलन वाली त्वचा के लिए विशेष रूप से फायदेमंद बनाता है.

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अनार का छिलका

अनार का छिलका एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह मुहांसों से लड़ने, जलन को शांत करने और त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है, जो समय से पहले बूढ़ा होने का कारण बनते हैं.

सेब का छिलका

सेब के त्वचा के लिए फायदेमंद कई पोषक तत्व इसके छिलके में ही होते हैं. विटामिन A और C के साथ-साथ कॉपर से भरपूर, सेब का छिलका कोलेजन उत्पादन में मदद कर सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर सकता है और त्वचा को तरोताजा और जवां बनाए रख सकता है.

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Tags: fruits benifitsglowing skinSummer Skin Care
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