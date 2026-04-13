नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर: गीता कोर्स ने सूरत में हजारों लोगों को किया परिवर्तित

नई दिल्ली, अप्रैल 13: आध्यात्मिक जागरण और सामूहिक परिवर्तन के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, सूरत में सोशल आर्मी ग्रुप द्वारा आयोजित तीन दिवसीय श्रीमद्भगवद्गीता कोर्स में 4,000 से अधिक प्रतिभागी एकत्र हुए। 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक संपदा फेस्टिविटी में आयोजित यह कार्यक्रम हाल के समय में शहर की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक पहलों में से एक बनकर उभरा।

इस कोर्स में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों, विशेषकर युवाओं की भारी भागीदारी देखी गई, जिन्होंने भगवद्गीता की शाश्वत शिक्षाओं के माध्यम से जीवन, कर्म और आंतरिक शांति के गहन अर्थ को समझने में सक्रिय रुचि दिखाई।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध वक्ता पारस पांधी द्वारा दिए गए प्रभावशाली और विचारोत्तेजक सत्र रहे। उन्होंने स्पष्ट और सरल भाषा में समझाया कि जीवन की चुनौतियाँ, असफलताएँ और संघर्ष दंड नहीं, बल्कि आत्म-विकास और परिवर्तन के अवसर हैं। उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण ने प्रतिभागियों को नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर अधिक संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता की।

आध्यात्मिक वातावरण को भक्ति प्रस्तुतियों ने और भी सशक्त बनाया। लोकप्रिय गुजराती गायिका उर्वशी रडाडिया और गायक ऋषभ अगरावत ने अपने मधुर भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे वातावरण में गहरी भक्ति और भगवान कृष्ण से जुड़ाव का अनुभव हुआ।

आध्यात्मिक अनुभव को और समृद्ध बनाते हुए, अंमी पटेल और उनकी टीम ने कृष्ण लीला पर आधारित एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता भी दिखाई दी, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण, निरंतर धार्मिक अनुष्ठान तथा स्थल पर एक छोटी गौशाला की स्थापना शामिल थी, जो निःस्वार्थ सेवा का प्रतीक बनी।

आयोजकों ने बताया कि इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य समाज—विशेषकर युवा पीढ़ी—को यह याद दिलाना था कि सच्ची सफलता केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, मूल्यों और सही सोच में निहित है।

दूसरे दिन लेज़िम नृत्य के साथ भव्य स्वागत और अंतिम दिन ढोल-ताशा की ऊर्जावान प्रस्तुति ने इस आध्यात्मिक आयोजन में उत्सव का रंग भर दिया।

प्रतिभागियों ने बताया कि यह कोर्स केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जीवन-परिवर्तनकारी यात्रा थी, जिसने उन्हें भगवद्गीता की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

यह पहल एक अधिक सकारात्मक, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्थापित हुई।

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