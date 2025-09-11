Home > लाइफस्टाइल > हर मिनट 158 बार ऑर्डर की जाने वाली डिश, जिसके बारे में जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

हर मिनट 158 बार ऑर्डर की जाने वाली डिश, जिसके बारे में जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

भारतीयों का दिल किस कदर इस खाने पर आया हुआ है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश बटर चिकन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डिश की लोकप्रियता इतनी है कि चाहे घर हो, ऑफिस हो या पार्टी – लोग इसे तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं।

Published By: Komal Kumari
Published: September 11, 2025 12:04:52 IST

भारत का खाना अपने स्वाद और विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. हर राज्य की अपनी अलग रेसिपी, अपना अलग तड़का और अपने खास मसाले होते हैं. लेकिन इनमें से कुछ डिशेज़ इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं कि लोग उन्हें बार-बार खाना पसंद करते हैं. अक्सर लोग मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश बटर चिकन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. इस डिश की लोकप्रियता इतनी है कि चाहे घर हो, ऑफिस हो या पार्टी – लोग इसे तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं. आइए जानते हैं कौन सी है ये डिश और क्यों ये लोगों की पहली पसंद बनी हुई है.

 

 बिरयानी – भारत की सबसे बड़ी पसंद

 

बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि भारतीयों के लिए एक इमोशन है. चाहे शादी हो, त्योहार हो या घर का छोटा-सा गेट-टुगेदर, बिरयानी हर मौके पर फिट बैठती है. इसमें चावल, मसाले और मांस या सब्ज़ियों का बेहतरीन मिश्रण होता है. इसकी खुशबू ही भूख को दोगुना कर देती है. यही वजह है कि यह भारत में हर मिनट 158 बार ऑर्डर की जाती है और हर शहर के लोग इसे पसंद करते हैं.

 

 

 नॉन-वेज बिरयानी की लोकप्रियता

 

हालांकि वेज बिरयानी भी काफी पसंद की जाती है, लेकिन नॉन-वेज बिरयानी की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है. चिकन बिरयानी खासतौर पर युवाओं की पसंदीदा है. इसमें नर्म चिकन और मसालों का स्वाद हर किसी को लुभा लेता है. हैदराबादी बिरयानी से लेकर लखनऊई बिरयानी तक, इसके कई वर्ज़न भारत के अलग-अलग हिस्सों में मशहूर हैं.

 

 वेज बिरयानी का क्रेज

 

हर कोई नॉन-वेज नहीं खाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेज बिरयानी पीछे है. वेज बिरयानी में भी सब्जियों और मसालों का तड़का इसे बेहद खास बनाता है. खासकर ऑफिस लंच या हल्की-फुल्की पार्टी में लोग वेज बिरयानी को ही ऑर्डर करना पसंद करते हैं. यह हल्की, स्वादिष्ट और हर किसी के लिए एक आसान विकल्प है.

 

 त्योहार और बिरयानी का कनेक्शन

ईद जैसे त्योहार बिरयानी के बिना अधूरे माने जाते हैं. इसी तरह दीवाली, होली या फिर किसी खास मौके पर बिरयानी की डिमांड अचानक बढ़ जाती है. त्योहारों में लोग बड़े पैमाने पर बिरयानी ऑर्डर करते हैं ताकि सब मिलकर इसका आनंद ले सकें. यही कारण है कि यह डिश त्योहारों की शान बन चुकी है.

 
 बिरयानी और फूड डिलीवरी ऐप्स

स्विगी, जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स ने बिरयानी की डिमांड को और भी बढ़ा दिया है. बस कुछ क्लिक और बिरयानी आपके दरवाज़े पर. यही आसान सुविधा इसे और ज़्यादा लोकप्रिय बनाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिरयानी हर साल फूड डिलीवरी ऐप्स पर टॉप पोजीशन पर रहती है.

 

 

 

 

