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जबलपुर से ग्लोबल स्टेज तक: लाइव एंटरटेनमेंट में पार्थो घोष का सफर

By: Inkhabar Branddesk | Published: September 3, 2026 4:30:38 PM IST

जबलपुर से ग्लोबल स्टेज तक: लाइव एंटरटेनमेंट में पार्थो घोष का सफर


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लाइव एंटरटेनमेंट की दुनिया में सफलता अक्सर मजबूत नेटवर्क, सटीक क्रियान्वयन और दबाव भरी परिस्थितियों को संभालने की क्षमता पर निर्भर करती है। ऐसे में पार्थो घोष ने अपनी मेहनत, दृढ़ता और आत्मविश्वास के दम पर एक उल्लेखनीय करियर बनाया है।

मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुक रखने वाले पार्थो वर्तमान में मुंबई स्थित X-Factor Entertainment में Head of Artist Relations के पद पर कार्यरत हैं। एक दशक से अधिक समय से इस नेतृत्वकारी भूमिका में रहते हुए उन्होंने भारत की कई प्रमुख हस्तियों के साथ काम किया है, जिनमें सचिन तेंदुलकर, शाहिद कपूर, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह, जुबिन नौटियाल, ऋषभ रिखीराम शर्मा और कई अन्य नाम शामिल हैं।

उनके पेशेवर सफर ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंचाया है। उन्होंने अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अज़रबैजान में बड़े लाइव प्रोडक्शंस और कार्यक्रमों का प्रबंधन किया है।

जबलपुर से ग्लोबल स्टेज तक: लाइव एंटरटेनमेंट में पार्थो घोष का सफर

हालांकि, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी एंट्री बिल्कुल पारंपरिक तरीके से नहीं हुई थी।

मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे पार्थो के पिता बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। अपने छोटे भाई के साथ बड़े होते हुए पार्थो की रुचि बचपन से ही स्केचिंग, शास्त्रीय संगीत, लाइव कॉन्सर्ट और सेलिब्रिटी कल्चर में रही। वह खुद को पढ़ाई में एक औसत छात्र बताते हैं, लेकिन क्रिएटिव आर्ट्स के प्रति उनका जुनून हमेशा मजबूत रहा। उन्होंने तीन वर्षों तक औपचारिक रूप से संगीत का प्रशिक्षण भी लिया।

उनकी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत साइंस और इंजीनियरिंग से हुई, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी रुचियां कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से अधिक जुड़ी हुई हैं। यही बदलाव आगे चलकर उन्हें इवेंट प्रोडक्शन और लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर ले गया।

उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ कॉलेज के दौरान आया, जब उन्होंने जबलपुर में मीका सिंह का एक लाइव कॉन्सर्ट देखा। कार्यक्रम का स्तर, उसकी ऊर्जा और पर्दे के पीछे होने वाला समन्वय देखकर उनके भीतर लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का संकल्प और मजबूत हुआ।

हालांकि, इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था। उस समय जबलपुर में प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैनेजमेंट को बहुत व्यापक रूप से नहीं समझा जाता था। आर्थिक सीमाओं और परिवार की शुरुआती असहमति ने भी चुनौती बढ़ाई। इसके बावजूद पार्थो अपने लक्ष्य पर कायम रहे और इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद करियर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहे।

उनकी प्रेरणा का एक व्यक्तिगत पहलू भी था। उन्होंने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड से वादा किया था कि वह दो वर्षों के भीतर एक स्थिर और सम्मानजनक करियर बनाएंगे और उनके परिवार की शादी के लिए सहमति हासिल करेंगे। यह प्रतिबद्धता उनके लिए आगे बढ़ते रहने की एक मजबूत प्रेरणा बनी रही।

उनका बड़ा ब्रेक तब आया जब उनका संपर्क X-Factor Entertainment के देवांग शाह से हुआ। यह अवसर उनके करियर में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया और धीरे-धीरे उन्हें प्रमुख कलाकारों के साथ काम करने और अंतरराष्ट्रीय दौरों को मैनेज करने की जिम्मेदारियों के केंद्र में पहुंचा दिया।

उनके सफर की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर से जुड़ी है। कई साल पहले पार्थो ने एक प्रशंसक के रूप में उनके साथ फोटो लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वर्षों बाद, अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के तहत उन्हें सुनील ग्रोवर के ग्लोबल टूर को मैनेज करने का अवसर मिला। यह अनुभव इस बात का प्रतीक बन गया कि निरंतर प्रयास और तैयारी इंसान को कितनी दूर तक ले जा सकती है।

जबलपुर से ग्लोबल स्टेज तक: लाइव एंटरटेनमेंट में पार्थो घोष का सफर

समय के साथ पार्थो ने इंडस्ट्री के सहयोगियों और अनुभवी पेशेवरों के बीच एक self-made professional के रूप में पहचान बनाई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी पारिवारिक कनेक्शन या आर्थिक विरासत के बिना उन्होंने जमीन से सीखते हुए, मजबूत रिश्ते बनाते हुए और लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना करियर खड़ा किया।

उनकी व्यक्तिगत यात्रा भी उस लक्ष्य तक पहुंची, जिसने शुरुआत में उनके संकल्प को मजबूती दी थी। अपने लंबे समय के साथी से उन्होंने विवाह किया और अपने उस वादे को पूरा किया, जिसके तहत वह एक सुरक्षित और सम्मानजनक पेशेवर भविष्य बनाना चाहते थे।

आज पार्थो घोष की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है। यह दिखाती है कि टियर-2 और टियर-3 शहरों से आने वाले युवा भी भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक सफल और सार्थक करियर बना सकते हैं, भले ही उनके पास शुरुआत में मजबूत नेटवर्क या विशेष पहुंच न हो।

भविष्य की ओर देखते हुए पार्थो आज भी कृतज्ञता की भावना और ग्लोबल स्तर पर लाइव एंटरटेनमेंट के मानकों को बेहतर बनाने की इच्छा से प्रेरित हैं।

जबलपुर में एक कॉन्सर्ट देखने वाले उत्साही प्रशंसक से लेकर देश-विदेश में चर्चित कलाकारों और बड़े लाइव प्रोडक्शंस को मैनेज करने वाले एक भरोसेमंद प्रोफेशनल तक का उनका सफर आखिरकार महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और लगातार मेहनत की कहानी है।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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