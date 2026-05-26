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Fridge Saaf Karne Ka Tareeka: मिंटों में चमक जाएगी आपकी फ्रिज, इन आसान तरीकों से करें साफ

Simple Fridge Cleaning Tips: अगर आपकी फ्रिज बहुत समय से गंदी है तो हम आपके लिए कुछ आसान तरीके लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से अपनी फ्रिज साफ कर सकते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 26, 2026 12:48:18 PM IST

Fridge Saaf Karne Ka Tareeka: मिंटों में चमक जाएगी आपकी फ्रिज, इन आसान तरीकों से करें साफ


Simple Fridge Cleaning Tips: आज के समय में फ्रिज हर घर की सबसे जरूरी चीजों में शामिल हो चुका है. खासकर गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि खाने-पीने की चीजों को ताजा और सेफ रखने के लिए फ्रिज बेहद जरूरी होता है. लेकिन रोजाना इस्तेमाल की वजह से फ्रिज के अंदर खाने के दाग, तेल के निशान और बदबू जमा होने लगती है. कई लोग सिर्फ बाहर से फ्रिज साफ कर लेते हैं, जबकि अंदर की सफाई पर ध्यान नहीं देते. धीरे-धीरे यही गंदगी बैक्टीरिया और बदबू का कारण बन सकती है, जिसका असर खाने की गुणवत्ता और सेहत दोनों पर पड़ता है.

अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज हमेशा साफ, चमकदार और बदबू रहित रहे, तो इसके लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से भी आप फ्रिज को आसानी से साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं फ्रिज की सफाई के कुछ आसान और असरदार घरेलू तरीके.

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 बेकिंग सोडा से दूर करें बदबू

फ्रिज में आने वाली खराब बदबू को खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसके लिए एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भरकर फ्रिज के अंदर रख दें. ये धीरे-धीरे फ्रिज की दुर्गंध को सोख लेता है.

अगर फ्रिज की दीवारों या ट्रे पर दाग लगे हों, तो बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को कपड़े या स्पंज की मदद से दाग वाली जगह पर लगाकर साफ करें. इससे दाग भी हट जाते हैं और फ्रिज फ्रेश महसूस होता है.

 सफेद सिरका से करें आसान सफाई

व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका फ्रिज की सफाई के लिए बहुत असरदार घरेलू उपाय है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण फ्रिज के अंदर जमा गंदगी और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं.

इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाएं. अब इसे फ्रिज की ट्रे, शेल्फ और दरवाजों पर स्प्रे करें. कुछ मिनट बाद साफ कपड़े से पोंछ दें. इससे फ्रिज चमकने लगता है और अंदर ताजगी बनी रहती है.

 नींबू से आएगी नेचुरल फ्रेशनेस

अगर फ्रिज खोलते ही अजीब सी बदबू आती है, तो नींबू आपके बहुत काम आ सकता है. नींबू में मौजूद प्राकृतिक गुण दुर्गंध को कम करने में मदद करते हैं. आप एक कटोरी में नींबू का रस रख सकते हैं या फिर इस्तेमाल किए हुए नींबू के छिलकों को फ्रिज के कोनों में रख दें. इससे फ्रिज में हल्की और ताजगी भरी खुशबू बनी रहती है और बदबू धीरे-धीरे खत्म होने लगती है.

 डिशवॉश लिक्विड से करें डीप क्लीनिंग

फ्रिज की ट्रे और रैक पर अक्सर तेल और खाने के जिद्दी दाग जमा हो जाते हैं, जिन्हें सिर्फ पानी से साफ करना मुश्किल होता है. ऐसे में हल्के डिशवॉश लिक्विड का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. सबसे पहले फ्रिज की ट्रे और रैक निकाल लें. अब गुनगुने पानी में थोड़ा डिशवॉश लिक्विड मिलाकर उन्हें अच्छी तरह साफ करें. इससे चिकनाई आसानी से हट जाती है और फ्रिज अंदर से बिल्कुल साफ नजर आता है.

 कॉफी पाउडर भी है असरदार उपाय

बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉफी पाउडर भी फ्रिज की बदबू दूर करने में मदद करता है. इसके लिए एक छोटी कटोरी में कॉफी पाउडर भरकर फ्रिज में रख दें. कॉफी खराब गंध को सोखने का काम करती है और फ्रिज में हल्की कॉफी जैसी खुशबू बनी रहती है. अगर लंबे समय से फ्रिज में खाने की स्मेल जमा हो गई हो, तो यह तरीका काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

 फ्रिज की सफाई करते समय रखें ये बातें ध्यान

फ्रिज की सफाई करते समय हमेशा बिजली का प्लग निकाल दें. कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक बार फ्रिज जरूर साफ करें. पुराने और खराब खाने को ज्यादा दिनों तक फ्रिज में न रखें, क्योंकि इससे बदबू जल्दी फैलती है. साथ ही, खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखने की आदत डालें. इससे फ्रिज लंबे समय तक साफ और फ्रेश बना रहता है.

Tags: best fridge cleaning hacksFridge Saaf Karne Ka TareekaSimple Fridge Cleaning Tips
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