Vastu Tips: फ्रिज पर भूलकर भी न लगाएं ये तस्वीरें, वरना बढ़ सकता है कलह और आर्थिक संकट

Vastu Tips: गर्मियों का मौसम आते ही घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज अगर कोई बन जाती है, तो वह है फ्रिज. ठंडा पानी निकालना हो, फल रखने हों या आइसक्रीम ढूंढनी हो, दिनभर में कई बार फ्रिज का दरवाजा खुलता-बंद होता रहता है. यही वजह है कि आजकल लोग अपने फ्रिज को सजाने के लिए रंग-बिरंगे मैग्नेट्स, ट्रैवल सोवेनियर्स और कार्टून स्टिकर्स लगाने लगे हैं. देखने में ये चीजें भले ही बेहद आकर्षक और ट्रेंडी लगती हों, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार ये छोटी-छोटी सजावटी चीजें घर की सकारात्मक ऊर्जा पर बड़ा असर डाल सकती हैं.

धातु से बनी वस्तुएं राहु और शनि के प्रभाव में आती हैं

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, फ्रिज जैसी इलेक्ट्रॉनिक और धातु से बनी वस्तुएं राहु और शनि के प्रभाव में आती हैं. वहीं चुंबक यानी मैग्नेट अपने भीतर आकर्षण ऊर्जा रखते हैं. जब इन्हें फ्रिज पर लगाया जाता है, तो यह उस स्थान की कॉस्मिक एनर्जी को सक्रिय कर देते हैं. ऐसे में अगर फ्रिज पर गलत तस्वीरें, नकारात्मक आकृतियां या टूटे हुए मैग्नेट लगे हों, तो इसका असर घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है.

क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है फ्रिज का वास्तु?

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में रसोई घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है. मान्यता है कि रसोई में तैयार भोजन केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और विचारों को भी प्रभावित करता है. आधुनिक समय में फ्रिज को अन्न भंडार का रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें घर का भोजन और खाने-पीने की चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं. ऐसे में फ्रिज के ऊपर या दरवाजे पर बहुत ज्यादा कृत्रिम, तामसिक या कबाड़ जैसी चीजें इकट्ठा करना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता. माना जाता है कि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं और घर की बरकत धीरे-धीरे कम होने लगती है. -फ्रिज पर भूलकर भी न लगाएं ये चीजें

शेर, चीता और हथियारों वाली आकृतियां

अगर आपके फ्रिज पर शेर, चीता, बाज या किसी हथियार जैसी तस्वीरों वाले मैग्नेट लगे हैं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी उग्र आकृतियां घर में गुस्सा, तनाव और झगड़े की स्थिति बढ़ाती हैं. इससे परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह विवाद और मानसिक अशांति बढ़ सकती है.

उदास चेहरे और अजीब इमोजी वाले मैग्नेट्स

आजकल लोग फंकी लुक देने के लिए अजीब या उदास चेहरे वाले इमोजी मैग्नेट्स लगाने लगे हैं. लेकिन धर्म शास्त्र में माना गया है कि रसोई या भोजन के स्थान के आसपास नकारात्मक चेहरे देखने से मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ सकता है. इससे घर का माहौल भी भारी और नकारात्मक हो सकता है.

कैक्टस और सूखे पेड़ों की तस्वीरें

वास्तु शास्त्र में कैक्टस, सूखे पेड़ या बंजर प्रकृति की तस्वीरों को रुकावट और ठहराव का प्रतीक माना गया है. ऐसे मैग्नेट्स या स्टिकर्स घर में लगाने से बच्चों की पढ़ाई, नौकरी और व्यापार में बाधाएं आने लगती हैं.

टूटे हुए मैग्नेट्स

अगर फ्रिज पर लगा कोई मैग्नेट टूट गया है या उसमें दरार आ गई है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए. वास्तु के अनुसार टूटे हुए चुंबक राहु दोष को सक्रिय करते हैं और अचानक आर्थिक नुकसान या तनाव का कारण बन सकते हैं. कई लोग फ्रिज के पूरे दरवाजे को मैग्नेट्स और स्टिकर्स से भर देते हैं. वास्तु शास्त्र में इसे ऊर्जा के प्रवाह में बाधा माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि जब फ्रिज का दरवाजा पूरी तरह ढक जाता है, तो रसोई की सकारात्मक ऊर्जा भोजन तक सही तरह नहीं पहुंच पाती. इसका असर घर के लोगों की सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है.

फ्रिज पर कौन से मैग्नेट्स लगाना माना जाता है शुभ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार फ्रिज पर शुभ-लाभ, स्वास्तिक, रिद्धि-सिद्धि या Happy Home जैसे सकारात्मक संदेश वाले मैग्नेट्स लगाना अच्छा माना जाता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है.

फल, अनाज और हरी सब्जियों की आकृतियां

सेब, अंगूर, हरी सब्जियां या अनाज से जुड़े मैग्नेट्स समृद्धि और पोषण का प्रतीक माने जाते हैं. ये घर में बरकत और सुख-समृद्धि बढ़ाने वाले माने जाते हैं.

मुस्कुराते चेहरे और प्राकृतिक तस्वीरें

मुस्कुराते हुए चेहरे, तितलियां, फूल या शांत प्राकृतिक दृश्यों वाले मैग्नेट्स परिवार में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं.