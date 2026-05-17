क्या लगातार कुछ खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक? जानें क्या है एक्सपर्ट्स का कहना

Small Frequent Meals Habits: कई सालों तक फिटनेस और न्यूट्रिशन की दुनिया में यह सलाह दी जाती रही कि हर दो-तीन घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाना शरीर के लिए फायदेमंद होता है. माना जाता था कि इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है और पूरे दिन शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है.

ऑफिस जाने वाले लोग स्नैक बॉक्स लेकर चलते थे, जबकि जिम करने वाले लोग मीटिंग्स के बीच प्रोटीन बार और हेल्दी स्नैक्स खाते थे. धीरे-धीरे हेल्दी स्नैकिंग एक लाइफस्टाइल बन गई. लेकिन अब न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इस आदत को नए नजरिए से देख रहे हैं.

क्या बार-बार खाना सच में फायदेमंद है?

विशेषज्ञों के अनुसार, बार-बार खाना हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं होता. समस्या केवल खाने की फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि उन चीजों की भी है जो लोग स्नैकिंग के दौरान खाते हैं. आजकल पैकेज्ड स्नैक्स, बिस्किट, मीठी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड लोगों की रोजमर्रा की आदत बन चुके हैं. ऐसे में लोग यह समझ ही नहीं पाते कि दिनभर में वे कितनी अतिरिक्त कैलोरी ले रहे हैं. न्यूट्रिशन साइंस की नई रिसर्च बताती है कि लगातार खाते रहना शरीर के लिए उतना लाभकारी नहीं हो सकता, जितना पहले माना जाता था.

हेल्दी स्नैकिंग के बावजूद क्यों बढ़ता है वजन?

एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में डीटी पारुल यादव, चीफ डाइटीशियन, मरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स, गुरुग्राम के अनुसार, दिनभर थोड़ी-थोड़ी चीजें खाने से अनजाने में कैलोरी तेजी से बढ़ जाती है. चाय के साथ बिस्किट, काम के दौरान चिप्स, शाम की कॉफी या जिम के बाद प्रोटीन बार देखने में छोटे स्नैक्स लगते हैं, लेकिन पूरे दिन में ये सैकड़ों अतिरिक्त कैलोरी जोड़ देते हैं. यही कारण है कि कई लोग हेल्दी खाने की कोशिश करने के बावजूद वजन बढ़ने की शिकायत करते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार खाने से लोग असली भूख और सिर्फ आदत या तनाव में खाने के बीच का फर्क समझना बंद कर देते हैं.

शरीर पर क्या पड़ता है असर?

बार-बार खाने का असर इंसुलिन लेवल पर भी पड़ता है. जब हम कुछ खाते हैं, खासकर मीठी या रिफाइंड चीजें, तो ब्लड शुगर बढ़ता है और शरीर इंसुलिन रिलीज करता है. अगर पूरे दिन लगातार खाना खाया जाए, तो इंसुलिन लंबे समय तक ऊंचा बना रह सकता है. रिसर्च के अनुसार इससे शरीर की फैट बर्न करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा लगातार खाने से पाचन तंत्र को आराम नहीं मिल पाता, जिससे ब्लोटिंग, भारीपन और भूख कम लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

सही खानपान के लिए क्या करें?

विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार स्नैकिंग करने के बजाय संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है. प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है. साथ ही यह शरीर को स्थिर ऊर्जा भी देता है. खाने की आदतों में जागरूकता और कुल कैलोरी पर ध्यान देना वजन और सेहत दोनों के लिए जरूरी माना जाता है.

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. किसी भी डाइट, फिटनेस रूटीन या खानपान में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. अलग-अलग लोगों की स्वास्थ्य जरूरतें और शारीरिक स्थितियां अलग हो सकती हैं.