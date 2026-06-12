छुट्टियों में घर बंद करके जा रहे हैं? फ्रीजर में रखा एक सिक्का बता देगा आपकी गैरमौजूदगी में क्या हुआ; जानिए कैसे?

Freezer Coin Hack: अगर आप छुट्टियों पर जा रहे हैं और घर पर ताला लगाकर जा रहे हैं, तो सिर्फ़ घूमने-फिरने का प्लान बनाना ही काफ़ी नहीं है; आपको अपने घर की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा. फ्रिज में रखे खाने की चीज़ें सुरक्षित रहें और खराब न हों, इसके लिए लोग अक्सर घर से निकलने से पहले चीज़ों को फ्रीजर में रख देते हैं.

हालांकि, आपके बाहर रहने के दौरान बिजली जाने से फ्रीजर ठंडा होना बंद कर सकता है, जिससे अंदर रखा खाना खराब हो सकता है. ऐसे में, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फ्रीजर कॉइन हैक बहुत काम का साबित हो सकता है.

वायरल फ्रीजर कॉइन हैक क्या है?

सोशल मीडिया क्रिएटर्स अक्सर अनोखे हैक आजमाते रहते हैं; कुछ सच में बहुत काम के होते हैं और रोज़मर्रा के कामों को आसान बना देते हैं जैसे कि फ्रीजर कॉइन हैक. चूंकि कई शहरों और इलाकों में बिजली जाना एक आम समस्या है, खासकर गर्मियों के महीनों में इसलिए यह हैक बहुत काम का साबित हो सकता है. इसके लिए आपको अपने फ्रीजर में एक गिलास पानी में बर्फ जमाकर उसके ऊपर एक सिक्का रखना है.

खाना खराब होने का पता लगाने के लिए सिक्के का इस्तेमाल

यह आसान ट्रिक यह पता लगाने के लिए बहुत असरदार है कि क्या बिजली जाने की वजह से फ्रीजर में रखा खाना खराब हो गया है. एक गिलास या पारदर्शी बर्तन में पानी भरें और उसे फ्रीज़र में रख दें. जब पानी पूरी तरह जम जाए, तो बर्फ़ के ऊपर एक सिक्का रखें और उसे वापस फ्रीज़र में रख दें. इससे आपके बाहर रहने के दौरान बिजली जाने की अवधि का पता लगाना आसान हो जाता है.

अगर बिजली चली जाती है, तो गिलास में रखी बर्फ़ पिघल जाएगी, जिससे सिक्का नीचे बैठ जाएगा. सिक्के की स्थिति को देखकर कि वह बर्फ़ के बीच में लटका हुआ है या नीचे बैठ गया है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रीजर कितनी देर तक ठंडा नहीं रहा और खाना कितनी बार पिघला होगा. बार-बार पिघलना (डीफ्रॉस्टिंग) सुरक्षित नहीं है. बार-बार पिघलने और फिर से जमने वाले खाने को खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे फ़ूड पॉइज़निंग का खतरा रहता है. इसीलिए छुट्टियों के दौरान यह आसान हैक बहुत काम आएगा.