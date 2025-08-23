Home > लाइफस्टाइल > फ्रांस का वो शहर, जहां कपड़े पहनना है मना, सड़कों से बीच तक सब घूमते हैं न्यूड!

फ्रांस का Cap d’Agde दुनियाभर में अपने अनोखे नियमों के लिए मशहूर है। यहां लोग सड़क, बीच और कैफे हर जगह बिना कपड़ों के नजर आते हैं। जानिए इस न्यूड सिटी की दिलचस्प कहानी और इसके खास नियम

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 23, 2025 10:55:40 IST

france-cap-dagde
france-cap-dagde

क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जहां कपड़े पहनना ही अजीब माना जाता हो? जी हां, फ्रांस का Cap d’Agde (कैप ड’एग्डे) दुनिया का सबसे चर्चित न्यूड टाउन है। यहां लोग सड़क पर घूमते हैं, बीच पर मस्ती करते हैं, कैफे में बैठते हैं, लेकिन कपड़ों के बिना!

करीब 2 किलोमीटर लंबे बीच के किनारे बसी यह जगह किसी सामान्य शहर से कम नहीं। यहां होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बैंक और शॉपिंग मॉल हैं, यहां तक कि नाइट क्लब और मेडिकल सेंटर तक मौजूद हैं। फर्क बस इतना है कि लोग यहां बिना कपड़ों के ही अपनी जिंदगी जीते हैं।

दिन में लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ न्यूड होकर घूमते हैं और शाम को पार्टी या ठंड की वजह से हल्के कपड़े पहन लेते हैं। यहां आकर पर्यटक खुद को आजाद और बेफिक्र महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां कुछ सख्त नियम भी हैं। बिना इजाजत फोटोग्राफी करना या किसी की प्राइवेसी भंग करना कानून के खिलाफ है।

नेचुरिस्ट्स तक सीमित नहीं रही ये जगह

दिलचस्प बात ये है कि यह जगह अब केवल नेचुरिस्ट्स तक सीमित नहीं रह गई। धीरे-धीरे यह स्विंगर्स पैराडाइज के नाम से भी मशहूर हो गई है, जिस पर कई विवाद भी खड़े हुए। इसी कारण फ्रांस की नेचुरिस्ट फेडरेशन ने इसकी आधिकारिक मान्यता भी वापस ले ली।

कब शुरू हुआ था नेचुरिस्ट कैंप

इतिहास की बात करें तो 1960 के दशक में यहां पहला नेचुरिस्ट कैंप शुरू हुआ था और 1971 में इसे आधिकारिक तौर पर न्यूड बीच घोषित कर दिया गया। तब से लेकर अब तक लाखों पर्यटक हर साल यहां पहुंचते हैं, ताकि एक बिल्कुल अलग और अनोखी लाइफस्टाइल का अनुभव कर सकें। यानी, कैप ड’एग्डे ऐसा शहर है जहां न कपड़े मायने रखते हैं, न दिखावा बस मायने रखती है आपकी आजादी और बेबाक अंदाज से जीने की हिम्मत।

