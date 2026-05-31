भारत में हर घर की छत पर टंकी, लेकिन विदेशों में क्यों नहीं? लोग बाथरूम, किचन में पानी कैसे पहुंचते है?

India vs Foreign Rooftop Tank: भारत में घरों की छतों पर बड़े-बड़े पानी के टैंक दिखना एक आम बात है. इन टैंकों का इस्तेमाल पानी जमा करने के लिए किया जाता है, ताकि इसे पूरे घर में आसानी से पहुंचाया जा सके. हालांकि, अगर आपने कभी विदेशों के घरों की तस्वीरें या वीडियो देखे हैं, तो आपने शायद गौर किया होगा कि उनमें से ज़्यादातर घरों की छतों पर पानी के टैंक नहीं होते.

ऐसे में, कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है: आखिर उन घरों में बाथरूम, किचन और दूसरी जगहों तक पानी कैसे पहुंचता है? इसका जवाब उनके पानी सप्लाई के अनोखे सिस्टम में छिपा है.

भारत में पानी के टैंक जरूरी क्यों हैं?

असल में, भारत के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई अनियमित है. कुछ जगहों पर, पानी दिन में सिर्फ़ एक बार आता है, जबकि दूसरी जगहों पर, यह एक बार में सिर्फ़ कुछ घंटों के लिए ही उपलब्ध होता है. इसी वजह से, लोग अपनी छतों पर टैंक लगवाते हैं ताकि पानी जमा कर सकें और जरूरत पड़ने पर उनके पास इस्तेमाल के लिए पानी का भंडार मौजूद रहे.

इसके उलट, विदेशों के कई देशों में, पानी की सप्लाई लगातार दिन के 24 घंटे चलती रहती है. इसके अलावा, इन इलाकों में पानी का प्रेशर (दबाव) भी आम तौर पर काफ़ी तेज़ होता है. नतीजतन, वहां के निवासियों को पानी जमा करने के लिए छतों पर अलग से टैंक लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती.

विदेशों में घरों तक पानी कैसे पहुंचता है?

अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देशों और कई दूसरे विकसित देशों में, पानी सीधे घरों तक पाइपलाइनों के जमीन के नीचे बिछे जाल के जरिए पहुंचाया जाता है. इन इलाकों में, नगर निगम या स्थानीय पानी सप्लाई का ढांचा इतना मजबूत होता है कि यह सुनिश्चित करता है कि पानी हर समय उपलब्ध रहे. घरों के अंदर की पाइपलाइन पानी को सीधे बाथरूम, किचन और कपड़े धोने की जगहों तक पहुंचाती है. पानी का प्रेशर या ज़ोर इतना काफ़ी होता है कि यह सुनिश्चित करता है कि पानी इमारत की ऊपरी मंज़िलों तक भी आसानी से पहुंच जाए.

पाइपलाइनों और प्रेशर सिस्टम की भूमिका

भारत में भी, कई नई ऊंची इमारतें और बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अब वही तकनीक अपना रहे हैं जो विदेशों में इस्तेमाल होती है. छत पर एक छोटा टैंक रखने के बजाय, पानी जमा करने के लिए बेसमेंट में एक बड़ा रिज़र्वोयर (जलाशय) बनाया जाता है, जिसे फिर पंपों की मदद से पूरी इमारत में पहुंचाया जाता है. फिर भी, छोटे कस्बों और गांवों में, छतों पर पानी के टैंक रखने का पारंपरिक तरीका आज भी सबसे आसान और सबसे किफ़ायती उपाय बना हुआ है.

एक और अहम वजह यह है कि विकसित देशों में पानी की बर्बादी रोकने और पाइपलाइन के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने पर खास ज़ोर दिया जाता है. विदेशों में ज़्यादातर घरों में पानी की सप्लाई प्रेशर सिस्टम और पंप टेक्नोलॉजी के मेल पर निर्भर करती है. कई जगहों पर, प्लंबिंग सिस्टम में हर जगह एक जैसा प्रेशर बनाए रखने के लिए घरों के अंदर ही छोटे प्रेशर टैंक या पंप लगाए जाते हैं. इससे शॉवर, सिंक और दूसरी जगहों पर पानी की सप्लाई बिना किसी रुकावट के होती रहती है.