ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर

सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि हमारी याददाश्त और दिमागी ताजगी में भी असर डालता है हमारा खान-पान। हालिया शोध बताता है कि कुछ आम खाने की आदतें, जैसे ज्यादा चीनी, तेल में तली चीजें और प्रोसेस्ड स्नैक्स, आपके ब्रेन और मानसिक स्वास्थ्य को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही वजह है कि आज के दौर में कम उम्र लोगों में भी बड़ी से बड़ी और भयानक बीमारियां घर कर रही हैं। इन सबका श्रेय सिर्फ हमारे खआनपान को ही जाता है।

सबसे पहले, चीनी की मात्रा सीधे तौर पर हमारी मेमोरी को प्रभावित कर सकती है। ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा और घटा देता है, जिससे शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो दिमागी कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह, तेल में तले और जंक फूड्स मस्तिष्क में सूजन और रासायनिक असंतुलन बढ़ा सकते हैं, जिससे अल्जाइमर जैसी हालात का खतरा बढ़ता है।

इसके अलावा, ultra-processed food पदार्थ जैसे पैकेज्ड स्नैक्स, फिजी ड्रिंक्स और रेडी-टू-ईट मील्स में अक्सर अधिक नमक, शक्कर होता है। समय के साथ इनका सेवन सोचने-समझने और यादगार क्षमताओं में गिरावट ला सकता है, साथ ही स्ट्रोक या संज्ञानात्मक क्षति का जोखिम भी बढ़ा सकता है।

अगर आप अपने दिमाग को चुस्त और मेमोरी को तेज रखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पर रोक लगानी जरूरी है:

• शक्कर और मीठे स्नैक्स

• गहरी तली चीजें और जंक फूड

• ज्यादा प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट आइटम

• शराब और संसाधित मीट्स

इसके बजाय अपना रूटीन ऐसा बनाएं जिसमें शामिल हों: सब्जियां, साबुत अनाज, ताज़ा फल, और स्वास्थ्यवर्धक फैटी फिश या नट्स। ये न सिर्फ आपके दिल को बल्कि आपके दिमाग को भी मजबूती देंगे।

