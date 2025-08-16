Home > लाइफस्टाइल > ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर

ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर

क्या आप जानते हैं कि चीनी और तली हुई चीजें आपकी याददाश्त और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती हैं? जानिए कौन-से फूड्स से बचकर आप अपने दिमाग को हेल्दी रख सकते हैं। आज के खराब लाइफस्टाइट में हमें अपने खानपान को लेकर अलर्ट रहना चाहिए।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 16, 2025 17:36:25 IST

Healthy lifestyle
Healthy lifestyle

सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि हमारी याददाश्त और दिमागी ताजगी में भी असर डालता है हमारा खान-पान। हालिया शोध बताता है कि कुछ आम खाने की आदतें, जैसे ज्यादा चीनी, तेल में तली चीजें और प्रोसेस्ड स्नैक्स, आपके ब्रेन और मानसिक स्वास्थ्य को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही वजह है कि आज के दौर में कम उम्र लोगों में भी बड़ी से बड़ी और भयानक बीमारियां घर कर रही हैं। इन सबका श्रेय सिर्फ हमारे खआनपान को ही जाता है।

सबसे पहले, चीनी की मात्रा सीधे तौर पर हमारी मेमोरी को प्रभावित कर सकती है। ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा और घटा देता है, जिससे शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो दिमागी कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह, तेल में तले और जंक फूड्स मस्तिष्क में सूजन और रासायनिक असंतुलन बढ़ा सकते हैं, जिससे अल्जाइमर जैसी हालात का खतरा बढ़ता है।

इसके अलावा, ultra-processed food पदार्थ जैसे पैकेज्ड स्नैक्स, फिजी ड्रिंक्स और रेडी-टू-ईट मील्स में अक्सर अधिक नमक, शक्कर होता है। समय के साथ इनका सेवन सोचने-समझने और यादगार क्षमताओं में गिरावट ला सकता है, साथ ही स्ट्रोक या संज्ञानात्मक क्षति का जोखिम भी बढ़ा सकता है।

गुच्छे-गुच्छे भर गिर रहे हैं बाल, बालों का झड़ना करना चाहते है कम तो डाइट में शामिल करें ये सुपरफूड,15 दिनों में ही दिखेंगे कमाल…

अगर आप अपने दिमाग को चुस्त और मेमोरी को तेज रखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पर रोक लगानी जरूरी है:

• शक्कर और मीठे स्नैक्स

गहरी तली चीजें और जंक फूड

ज्यादा प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट आइटम

शराब और संसाधित मीट्स

BP कंट्रोल करना है तो अपनाएं ये जापानी ट्रिक,हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी कुछ ही दिनों में दूर

इसके बजाय अपना रूटीन ऐसा बनाएं जिसमें शामिल हों: सब्जियां, साबुत अनाज, ताज़ा फल, और स्वास्थ्यवर्धक फैटी फिश या नट्स। ये न सिर्फ आपके दिल को बल्कि आपके दिमाग को भी मजबूती देंगे।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चा केला खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

अगर दूध नहीं पीना चाहते तो ट्राय करें ये 7...

August 16, 2025

स्नैक्स जिन्हें खाकर, रात को भी नींद सुकूनभरी आएगी

August 16, 2025

घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

August 16, 2025

घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी...

August 16, 2025

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025
ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर
ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर
ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर
ज्यादा चीनी और तली चीजें बन सकती हैं याददाश्त की दुश्मन, जानें दिमाग पर क्या होता है असर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?