नाश्ते से लेकर डिनर तक, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ट्राय करें ये मिक्स दाल डोसा रेसिपी

Mix Dal Dosa Recipe: भारत में डोसा का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। डोसा साउथ इंडिया की बहुत ही मशहूर डिश है, लेकिन अब यह पूरे देश में पसंद की जाने लगी है। आमतौर पर डोसा चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसमें चेंज करना चाहें तो मिक्स दाल डोसा एक बेहतरीन चॅाइस है। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें कई तरह की दालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर बनता है। अगर आप हेल्दी और झटपट बनने वाले डिनर की तलाश कर रहे हैं तो मिक्स दाल डोसा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। यह डोसा सुबह के नाश्ते, दोपहर के लंच या फिर रात के डिनर, किसी भी समय खाया जा सकता है। आइए जानते हैं मिक्स दाल डोसा की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी।

मिक्स दाल डोसा बनाने के लिए सामग्री:

उड़द दाल , आधा कप

मूंग दाल , आधा कप

मसूर दाल , आधा कप

चना दाल , एक चौथाई कप

चावल , आधा कप

अदरक , 1 इंच का टुकड़ा

हरी मिर्च , 2 बारीक कटी हुई

जीरा , 1 छोटा चम्मच

नमक , स्वादानुसार

तेल , जरूरत अनुसार

मिक्स दाल डोसा बनाने की रेसिपी

1. दाल और चावल भिगोए

सबसे पहले उड़द, मूंग, मसूर, चना दाल और चावल को अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। भिगोने से दाल और चावल नरम हो जाते हैं और पीसने में आसानी होती है।

2. बैटर तैयार कैसे करे

भीगी हुई दाल और चावल को मिक्सर में डालें और इसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर बारीक पीस लें। ध्यान रहे कि बैटर न बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला। बैटर को एक बर्तन में निकाल लें।

3. बैटर को फूलने के लिए रख दे

अब बैटर को ढककर 5 से 6 घंटे के लिए रख दें ताकि ये फूल सके। इससे डोसा और भी स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनेगा।

4. नमक और जीरा मिलाना

डोसा बनाने से पहले बैटर में स्वादानुसार नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह मिला लें।

5. अब डोसा बनाए

एक नॉन-स्टिक तवा या लोहे का तवा गरम करें। उस पर हल्का सा तेल लगाएं। अब एक करछी भर बैटर डालें और गोलाकार में पतला फैलाएं। किनारों पर हल्का तेल डालें और धीमी आंच पर इसे क्रिस्पी होने दें। जब डोसा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तो इसे पलटें नहीं, सिर्फ मोड़कर प्लेट में निकाल लें।

6. परोसना

आपका मिक्स दाल डोसा तैयार है। इसे नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ सर्व करें।

मिक्स दाल डोसा खाने के फायदे

ये प्रोटीन से भरपूर होता है। इस डोसे में कई तरह की दालों का इस्तेमाल होता है, जिससे यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत बन जाता है। साथ ही इसमें मौजूद दालें और चावल शरीर को फाइबर देते हैं, जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है । वजन घटाने में मददगार। कम तेल में बनने वाला यह डोसा हल्का और हेल्दी होता है। यह डोसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से भरपूर होता है, जिससे दिनभर एनर्जी बनी रहती है। ये कभी भी खाया जा सकता है , इसे नाश्ते, लंच या डिनर में आसानी से बनाया और खाया जा सकता है।

कुछ खास टिप्स