Flaxseed Gel for Glowing Skin: ग्लास स्किन के लिए ट्राई करें अलसी का जेल; बनाना है बेहद आसान

Flaxseed Gel for Glowing Skin: उम्र बढ़ने के साथ स्किन में रूखापन, बारीक रेखाएं (fine lines) और कसावट में कमी जैसी समस्याएं दिखने लगती हैं. हालांकि, जवां दिखने वाली स्किन का वादा करने वाली क्रीम और सीरम की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने के लिए हमेशा किसी मुश्किल रूटीन की ज़रूरत नहीं होती.

चेहरे को बनाना है Glowing

आजकल एक आसान DIY तरीका काफी पॉपुलर हो रहा है, और वह है अलसी (flaxseed) का जेल. पानी में अलसी के बीजों को उबालकर बनाया जाने वाला यह जेल नैचुरली चिकना और हल्का होता है. इसे एलोवेरा और थोड़े से फेशियल ऑयल जैसी चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह घर पर बना जेल कोलेजन की जगह नहीं ले सकता और न ही झुर्रियों को पूरी तरह खत्म कर सकता है. यह बस स्किन को मॉइस्चराइज़ करने और उसे मुलायम व कोमल बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप इसे आज़माना चाहते हैं, तो यहां एक आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है.

आपको चाहिए: 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज, 1 कप पानी, 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल, 1 विटामिन E कैप्सूल और 1 बड़ा चम्मच बादाम का तेल या नारियल का तेल. पक्का करें कि सभी चीज़ें साफ़ हों और आपकी स्किन के लिए सही हों. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या उस पर आसानी से मुहांसे (acne) हो जाते हैं, तो तेल मिलाने के मामले में सावधानी बरतें.

ऐसे निकालें जेल

एक छोटे सॉस पैन में अलसी के बीज और पानी डालें और मीडियम आंच पर उबालें. बीच-बीच में चलाते रहें. पकने के साथ-साथ पानी धीरे-धीरे गाढ़ा होता जाएगा और उसमें चिकनापन आ जाएगा, जिससे वह जेल जैसा बन जाएगा. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो आंच बंद कर दें. मिश्रण के गर्म रहते ही उसे एक बारीक छलनी या साफ़ सूती कपड़े से छान लें. इससे अलसी के बीजों से जेल अलग हो जाएगा. दूसरी चीज़ें मिलाने से पहले जेल को पूरी तरह ठंडा होने दें.

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ऐसे तैयार करें चेहरे का स्मूथ पैक

जब अलसी का जेल ठंडा हो जाए, तो उसमें एलोवेरा जेल और एक विटामिन E कैप्सूल का अंदर का हिस्सा (तेल) मिलाएं. सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि वो एक स्मूद जेल जैसा न बन जाए. एक बड़ा चम्मच बादाम का तेल या नारियल का तेल मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें. अगर आपकी स्किन ऑयली है या उस पर आसानी से मुहांसे हो जाते हैं, तो आप तेल न मिलाएं या बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि भारी तेल हर किसी को सूट नहीं करते.

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