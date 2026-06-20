Benefits of alum: महंगे हेयर ट्रीटमेंट छोड़िए! फिटकरी से मिल सकते हैं मजबूत और हेल्दी बाल

Benefits of alum: आज के दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बढ़ते प्रदूषण, तनाव और असंतुलित खान-पान का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि बालों पर भी साफ दिखाई देता है. बाल झड़ना, समय से पहले सफेद होना, डैंड्रफ और कमजोर जड़ों जैसी समस्याएं अब आम हो चुकी हैं. इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स, केमिकल युक्त शैंपू और पार्लर ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन घर में मौजूद एक साधारण-सी चीज, फिटकरी, बालों की देखभाल में उपयोगी साबित हो सकती है.

क्यों खास मानी जाती है फिटकरी?

फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट गुण पाए जाते हैं. माना जाता है कि यह स्कैल्प को गहराई से साफ करने, अतिरिक्त गंदगी और बैक्टीरिया को हटाने तथा बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. इसके नियमित और सही उपयोग से डैंड्रफ जैसी समस्याओं में भी राहत मिलने की संभावना बताई जाती है.

बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कैसे करें इस्तेमाल?

यदि आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिटकरी का इस्तेमाल नारियल तेल के साथ किया जा सकता है. इसके लिए फिटकरी को पीसकर बारीक पाउडर बना लें और उसमें नारियल तेल मिलाकर मिश्रण तैयार करें. इस मिश्रण से स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ घंटों तक लगा रहने दें. इसके बाद किसी माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. माना जाता है कि इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद करता है.

डैंड्रफ कम करने में भी मिल सकती है मदद

डैंड्रफ की समस्या से जूझ रहे लोग भी फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए फिटकरी पाउडर में थोड़ा पानी और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे स्कैल्प पर हल्के हाथों से लगाकर मसाज करें और 10 से 15 मिनट बाद बाल धो लें. यह उपाय स्कैल्प की सफाई में मदद कर सकता है और रूसी की समस्या को कम करने में सहायक माना जाता है.

जड़ों को मजबूत बनाने के लिए कलौंजी तेल के साथ करें इस्तेमाल

बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए फिटकरी को कलौंजी के तेल के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. फिटकरी पाउडर और कलौंजी तेल का मिश्रण तैयार करके स्कैल्प पर हल्के हाथों से मालिश करें. नियमित उपयोग से बालों की जड़ों को पोषण मिलने और बालों की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना बताई जाती है.

फिटकरी इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

फिटकरी भले ही घरेलू उपाय के रूप में उपयोग की जाती हो, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी के साथ करना जरूरी है.