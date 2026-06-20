Home > लाइफस्टाइल > Benefits of alum: महंगे हेयर ट्रीटमेंट छोड़िए! फिटकरी से मिल सकते हैं मजबूत और हेल्दी बाल

Benefits of alum: महंगे हेयर ट्रीटमेंट छोड़िए! फिटकरी से मिल सकते हैं मजबूत और हेल्दी बाल

Benefits of alum: आजकल बढ़ते प्रदूषण, तनाव और खराब खान-पान के कारण बालों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में फिटकरी एक पारंपरिक घरेलू उपाय के रूप में सामने आती है. एंटी-बैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट गुणों से भरपूर फिटकरी स्कैल्प की सफाई, डैंड्रफ को कम करने और बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 20, 2026 5:36:12 PM IST

रसोई में रखी फिटकरी बन सकती है आपके बालों की नई दोस्त
रसोई में रखी फिटकरी बन सकती है आपके बालों की नई दोस्त


Benefits of alum: आज के दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बढ़ते प्रदूषण, तनाव और असंतुलित खान-पान का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि बालों पर भी साफ दिखाई देता है. बाल झड़ना, समय से पहले सफेद होना, डैंड्रफ और कमजोर जड़ों जैसी समस्याएं अब आम हो चुकी हैं. इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स, केमिकल युक्त शैंपू और पार्लर ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन घर में मौजूद एक साधारण-सी चीज, फिटकरी, बालों की देखभाल में उपयोगी साबित हो सकती है.

क्यों खास मानी जाती है फिटकरी?

फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट गुण पाए जाते हैं. माना जाता है कि यह स्कैल्प को गहराई से साफ करने, अतिरिक्त गंदगी और बैक्टीरिया को हटाने तथा बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. इसके नियमित और सही उपयोग से डैंड्रफ जैसी समस्याओं में भी राहत मिलने की संभावना बताई जाती है.

You Might Be Interested In

बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कैसे करें इस्तेमाल?

यदि आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिटकरी का इस्तेमाल नारियल तेल के साथ किया जा सकता है. इसके लिए फिटकरी को पीसकर बारीक पाउडर बना लें और उसमें नारियल तेल मिलाकर मिश्रण तैयार करें. इस मिश्रण से स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ घंटों तक लगा रहने दें. इसके बाद किसी माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. माना जाता है कि इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद करता है.

डैंड्रफ कम करने में भी मिल सकती है मदद

डैंड्रफ की समस्या से जूझ रहे लोग भी फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए फिटकरी पाउडर में थोड़ा पानी और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे स्कैल्प पर हल्के हाथों से लगाकर मसाज करें और 10 से 15 मिनट बाद बाल धो लें. यह उपाय स्कैल्प की सफाई में मदद कर सकता है और रूसी की समस्या को कम करने में सहायक माना जाता है.

जड़ों को मजबूत बनाने के लिए कलौंजी तेल के साथ करें इस्तेमाल

बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए फिटकरी को कलौंजी के तेल के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. फिटकरी पाउडर और कलौंजी तेल का मिश्रण तैयार करके स्कैल्प पर हल्के हाथों से मालिश करें. नियमित उपयोग से बालों की जड़ों को पोषण मिलने और बालों की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना बताई जाती है.

फिटकरी इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

फिटकरी भले ही घरेलू उपाय के रूप में उपयोग की जाती हो, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी के साथ करना जरूरी है.

  • सीमित मात्रा में करें उपयोग: फिटकरी का जरूरत से ज्यादा या बार-बार उपयोग स्कैल्प को ड्राई बना सकता है.
  • पैच टेस्ट जरूर करें: यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर रहेगा.
  • आंखों से रखें दूर: फिटकरी का मिश्रण लगाते समय ध्यान रखें कि यह आंखों के आसपास न पहुंचे.
  • एलर्जी होने पर तुरंत बंद करें: यदि जलन, खुजली या किसी प्रकार की एलर्जी महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें.

Tags: alum for hairbenefits of alum
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं...

June 20, 2026

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7...

June 20, 2026

कमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन...

June 20, 2026

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026
Benefits of alum: महंगे हेयर ट्रीटमेंट छोड़िए! फिटकरी से मिल सकते हैं मजबूत और हेल्दी बाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Benefits of alum: महंगे हेयर ट्रीटमेंट छोड़िए! फिटकरी से मिल सकते हैं मजबूत और हेल्दी बाल
Benefits of alum: महंगे हेयर ट्रीटमेंट छोड़िए! फिटकरी से मिल सकते हैं मजबूत और हेल्दी बाल
Benefits of alum: महंगे हेयर ट्रीटमेंट छोड़िए! फिटकरी से मिल सकते हैं मजबूत और हेल्दी बाल
Benefits of alum: महंगे हेयर ट्रीटमेंट छोड़िए! फिटकरी से मिल सकते हैं मजबूत और हेल्दी बाल