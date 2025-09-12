पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं, तो याद रखें ये बातें, जो बना देंगीं आपके अनुभव को और भी यादगार

Tips For First Time Sex: अक्सर जब हम पहली बार सेक्स उत्साह और खुशी तो होती है लेकिन इन सब के अलावा एक अलग सा डर भी बना रहता है और अलग-अलग तरह के सवाल आतें हैं ,इसलिए जरुरी है कि हम अपने दिमाग को शांत रखें . आज भी हमारे समाज में शारीरिक संबंधों या सेक्स से जुड़ी बातों पर चर्चा कम ही होती है. इसलिए बहुत सारे लोग इंटरनेट के जरिए इसका जवाब लेतें हैं. इंटरनेट के वजह से सेक्स और इससे जुड़े विषयों को लेकर लोगों में काफी जागरूकता आई है,लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि सेक्स की शुरुवात कैसे करें . यहां आपके लिए कुछ जरुरी टिप्स बताए गए हैं.

सेक्स रिलेशन से पहले गुनगुने पानी से नहाना फायदेमंद

पहली बार सेक्स करते समय दर्द होने की संभावना रहती है.इसलिए महिलाएं पहली बार सेक्स करने से पहले गर्म पानी से नहा सकती हैं। इससे आपके जननांग ज्यादा रिलेक्स रहते हैं.

फोरप्ले से शुरुआत

संभोग से ठीक पहले अपने पार्टनर के साथ फोरप्ले करना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए आप कुछ रोमांटिक बातों का सहारा ले सकतें है यह सेक्स में महत्वपूर्ण भुमिका निभाता है.

धीरे-धीरे लंबी सांस लेकर खुद को फोकस करें

पहली बार सेक्स करते समय आप अपना उत्साह खो सकते हैं, इससे आपके आत्म विश्वास में भी कमी आ सकती है. क्योंकि सेक्स के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं ,ऐसे में आप गहरी श्वास लें जो आपके नाभी तक पहुंचे और खुद को फोकस करें क्योंकि नाभी हमारा सेक्स का केन्द्र है , ऐसा करनें से आप सेक्स को चरम सुख तक पहुंचा सकते है। सांस की गति को धीमी करके कई घंटों तक सेक्स का आनन्द लिया जा सकता है ।

प्रोटेक्शन के बिना सेक्स न करें

आपका जीवनसाथी सेक्स को लेकर चाहे कितना भी रोमांटिक क्यों न हो, लेकिन पहली बार सेक्स के समय बिना कंडोम का इस्तेमाल किए संबंध बनाना किसी भी हाल में सही नहीं माना जाता. यह सिर्फ अनचाही प्रेग्नेंसी का खतरा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यौन संचारित रोगों (STDs) से भी आपको और आपके पार्टनर को जोखिम में डाल सकता है. इसलिए पहली बार की इंटिमेसी में कंडोम का उपयोग करना ही चाहिए.बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर पार्टनर पर भरोसा है, तो कंडोम की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप अपने साथी के साथ खुलकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा का उपयोग करना सही रहेगा।