Fengshui Tips For New Year 2026: 1 जनवरी की शुरुआत करें इन Energy Affirmations के साथ, 2026 बन जाएगा शानदार

Fengshui Tips For New Year 2026: नया साल सभी के लिए मगंलमय हो हर किसी की यही कामना होती है. जानते हैं फेंगशुई के एनर्जी एफर्मेशन टिप्स जो हर किसी साल के पहले दिन अपने आप से कहने चाहिए.

By: Tavishi Kalra | Published: December 30, 2025 10:24:03 AM IST

Fengshui Tips For New Year 2026: फेंगशुई के अनुसार, आपका “विश्वास” आपकी किस्मत का स्रोत नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है, जो ‘मानवीय भाग्य’ (Human Luck) कहलाता है. फेंग शुई, जिसे अक्सर चीनी भूविज्ञान के रूप में जाना जाता है, पारंपरिक चीनी समाजों की एक प्राचीन लोक प्रथा है.नए साल 2026 के पहले दिन जरूर करें यह 5 काम. 

नए साल की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, 1 जनवरी 2026 को जब आप सो कर उठें तो इन बातों को जरूर अपने आप से कहें. इस दौरान सुबह उठकर किसी से बात ना करें और शांत रहें और यह 5 एनर्जी एफर्मेशन अपने आप से कहें.  इन सभी बातों को अपने आप से अपने मन में ही रखें.

1.आज से 2026 में मेरी अच्छी किस्मत की आधिकारिक शुरुआत हो रही है.
Today is the official start of my Goodluck in 2026

2.आज से मेरी धन-संपत्ति की ऊर्जा एकत्रित होना शुरू हो जाएगी.
Today is the day my wealth energy begins to gather.

3.आज से जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा
Today is the day everything in life start flowing smoothly

4.इस क्षण से मैं अधिक स्वस्थ और परिपूर्ण हो जाता हूं.
From this moment on I become healthier and more complete.

5.2026 के हर दिन मैं और अधिक समृद्ध, शांत और खुशहाल होता जा रहा हूं.
Every day of 2026 I grow richer, calmer and more abundant.

इन शब्दों को कहने के बाद आपने अपने लिए सबसे शक्तिशाली और मजबूत एनर्जी साल 2026 के लिए  एक्टिवेट कर ली है. आपके शब्द आपके लिए सबसे शक्तिशाली फेंगशुई हैं. फेंगशुई के अनुसार आपके विश्वास ही आपकी किस्मत के सबसे बड़े स्रोत हैं.

Putrada Ekadashi 2025: पौष एकादशी आज, संतान प्राप्ति के लिए क्यों है फलदायक? जानें मुहूर्त, पूजा विधि

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

