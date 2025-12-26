Home > लाइफस्टाइल > Fatima Sana Shaikh diet: ‘रात को पानी पूरी और दिन में…’, फातिमा सना शेख ने पहले की डाइट का किया खुलासा..!

Fatima Sana Shaikh diet: ‘रात को पानी पूरी और दिन में…’, फातिमा सना शेख ने पहले की डाइट का किया खुलासा..!

Fatima Sana Shaikh diet: फातिमा सना शेख ने अपने लाइफस्टाइल में आए बदलावों पर खुलकर बात की. पहले जंक फूड पसंद करने वाली फातिमा अब संतुलित खानपान और आसान फिटनेस रूटीन अपनाती हैं, जिससे सेहत बेहतर रहती है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 26, 2025 3:37:01 PM IST

fatima shaikh
fatima shaikh


Fatima Sana Shaikh diet: बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने हाल ही में अपनी सेहत से जुड़ी आदतों के बारे में ईमानदारी से बात की. उन्होंने बताया कि पहले उनका खान-पान बिल्कुल भी संतुलित नहीं था. उन्हें स्ट्रीट फूड बहुत पसंद था और कई बार तो उनका रात का खाना ही पानीपुरी होता था. मीठे के नाम पर पेस्ट्री उनकी कमजोरी थी. फातिमा खुद इस बात को हंसते हुए स्वीकार करती हैं कि उस समय उन्हें हेल्दी खाने की ज्यादा परवाह नहीं थी.

समय के साथ फातिमा ने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए. अब वो सुबह की शुरुआत बुलेट कॉफी से करती हैं. ये ब्लैक कॉफी होती है जिसमें थोड़ा घी मिलाकर उसे अच्छे से फेंट लिया जाता है. फातिमा मानती हैं कि वो इसे सेहत से ज्यादा स्वाद के लिए पीती हैं, क्योंकि उन्हें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. उनका कहना है कि हर चीज को लेकर बहुत सख्त होना जरूरी नहीं, अगर कुछ हेल्दी आदतें अपन जाएं तो भी फर्क पड़ता है.

एक्सरसाइज को लेकर साफ राय

फिटनेस की बात आए तो फातिमा का नजरिया भी काफी सीधा है. उन्हें भारी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज पसंद नहीं है. वो ऐसे वर्कआउट करना पसंद करती हैं जिनमें पूरा शरीर एक साथ काम करे और समय भी कम लगे. उनका मानना है कि तेज और थोड़ी देर में खत्म होने वाली एक्सरसाइज आलसी लोगों के लिए बेहतर होती है और वो खुद को उसी कैटेगरी में रखती हैं.

सेहत के जानकारों के अनुसार, अच्छा रहने के लिए खाने और एक्सरसाइज दोनों में संतुलन होना जरूरी है. रोजाना लंबा वर्कआउट करना या बहुत सख्त डाइट फॉलो करना जरूरी नहीं. हफ्ते में कुछ दिन हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और खाने में फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल करना काफी फायदेमंद हो सकता है.

सेहत सिर्फ वजन तक सीमित नहीं

विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि सही लाइफस्टाइल अपनाने से सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा, मन की शांति और बीमारियों से बचाव में भी मदद मिलती है. जब इंसान अपने शरीर और खाने की जरूरतों को समझकर फैसले लेता है, तो उसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है.

फातिमा सना शेख का यह सफर दिखाता है कि बदलाव धीरे-धीरे भी किया जा सकता है. जरूरी यह है कि इंसान अपनी आदतों को पहचाने और अपने तरीके से बेहतर बनने की कोशिश करे.

