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नकली आईलैश को कहें अलविदा! 10 दिन में पलकें होंगी नेचुरली लंबी और घनी, बस रात में अपनाएं ये आसान तरीका

Long Eyelashes Home Remedy: हर महिला की चाहत होती है कि उसकी पलकें खूबसूरत, घनी और लंबी हों. अगर आप बिना किसी केमिकल के अपनी पलकों को नेचुरली लंबा और घना बनाना चाहती हैं, तो आपके लिए एक आसान और असरदार उपाय सामने आया है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ब्यूटी सीक्रेट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एक पॉडकास्ट में भी शेयर किया गया था.

By: Lalit Kumar | Published: June 20, 2026 5:37:16 PM IST

इस उपाय से पलकें होंगी घनी, काली और लंबी. (AI)
इस उपाय से पलकें होंगी घनी, काली और लंबी. (AI)


Long Eyelashes Home Remedy: हर महिला की चाहत होती है कि उसकी पलकें खूबसूरत, घनी और लंबी हों. ऐसी पलकें हर महिला के चेहरे की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती हैं. लेकिन, आजकल ज्यादातर लोग इंस्टेंट खूबसूरती के लिए मस्कारा या नकली आईलैशेज का सहारा लेने लगे हैं, जो देखने में भले ही अच्छे लगें, लेकिन लंबे समय में असली पलकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में अगर आप बिना किसी केमिकल के अपनी पलकों को नेचुरली लंबा और घना बनाना चाहती हैं, तो आपके लिए एक आसान और असरदार उपाय सामने आया है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ब्यूटी सीक्रेट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एक पॉडकास्ट में भी शेयर किया गया था.

इस खास नुस्खे में दावा किया गया है कि सिर्फ एक चीज का नियमित और सही इस्तेमाल आपकी पलकों में जबरदस्त बदलाव ला सकता है. और वह है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल. कहा जा रहा है कि, रात में इसे पलकों पर लगाने से कुछ ही दिनों में पलकें ज्यादा घनी, मजबूत और लंबी नजर आने लगती हैं. अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपनी खूबसूरती निखारना चाहती हैं, तो यह आसान घरेलू उपाय जरूर ट्राई कर सकती हैं.

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पावरफुल है कैस्टर ऑयल

कैस्टर ऑयल में ऐसी अद्भुत प्रॉपर्टीज (गुण) पाई जाती हैं, जो बालों की ग्रोथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. अगर इसे सिर के बालों पर लगाया जाए, तो यह कमाल का नतीजा देता है. यही नियम हमारी आंखों की पलकों और भौंहों (eyebrows) पर भी लागू होता है. कैस्टर ऑयल में प्रचुर मात्रा में रिकिनोलेइक एसिड (Ricinoleic Acid) और एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जो पलकों के रोम छिद्रों को गहराई से पोषण देते हैं और उन्हें झड़ने से रोकते हैं.

अकेले लगाने से बचें, ऐसे करें इस्तेमाल

पॉडकास्ट के अनुसार, कैस्टर ऑयल का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे कभी भी अकेला नहीं लगाया जाना चाहिए. दरअसल, कैस्टर ऑयल काफी गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसलिए इसे किसी हल्के तेल या प्राकृतिक चीज के साथ मिलाकर लगाना सबसे सही माना जाता है.

बेहद आसा है तैयार करने की विधि

पलकों को तेजी से बढ़ाने के लिए आप कैस्टर ऑयल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल या विटामिन-ई ऑयल मिला सकती हैं. एक साफ छोटी डिब्बी में आधा चम्मच कैस्टर ऑयल लें. इसमें आधा चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल या विटामिन-ई कैप्सूल का ऑयल मिलाएं. दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. आपका जादुई सीरम तैयार है.

रात में लगाने से 10 दिन में दिखेगा जादुई असर

इस नुस्खे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसे लगाने का तरीका और समय. इसे रोजाना रात को सोने से पहले अपनी पलकों पर लगाना है.सबसे पहले अपना चेहरा और आंखें साफ पानी से धो लें ताकि कोई मेकअप न रहे. अब एक साफ मस्कारा वैंड (Wand) या ईयरबड (Earbud) की मदद से इस मिक्चर को हल्का सा लेकर अपनी पलकों की जड़ों से सिरों तक लगाएं. ध्यान रहे कि तेल आंखों के अंदर न जाए.

पॉडकास्ट में दावा किया गया है कि अगर आप लगातार दस दिनों तक बिना चूके रात में इसे लगाती हैं, तो आपकी पलकें घास की तरह तेजी से बढ़ने लगेंगी और बेहद घनी नज़र आने लगेंगी. अगर आप भी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और केमिकल वाले सीरम पर पैसे खर्च करके थक चुकी हैं, तो इस असरदार और किफायती नुस्खे को आज ही से अपनी नाइट रूटीन का हिस्सा बनाएं. 10 दिनों के इस आसान नियम से आपकी आंखें बिना किसी मेकअप के भी बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगने लगेंगी.

Tags: Fashiontips annd tricks
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