भारत के ये योग डेस्टिनेशन बदल देंगे आपकी सोच और बना देंगे जीवन को स्ट्रेस फ्री

Yoga Destination: योग भारत की एक अनमोल धरोहर होती है यह हमारे फिजिकल मेंटल और आध्यात्मिकता के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। काफी सालों से योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस होता आ रहा है और आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में योग को महत्व देना और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह हमें स्ट्रेस फ्री माहौल देता हैं और थकान से फ्री करता है। भारत में ऐसे कई जगह है जो केवल योग साधना के लिए फेमस है यहां की शांति नेचर की सुंदरता और यहां के कुछ एक्सपीरियंस गुरु का मार्गदर्शन हमारे योग अभ्यास को और भी ज्यादा खास बना देते है।

योगा करने के होते हैं काफी लाभ

योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है बल्कि यह हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी है। जिससे कि हमारे मन शरीर और आत्मा के बीच बैलेंस बना रहता है अगर हम डेली योगा का अभ्यास करते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं और इससे हमें नींद भी काफी बेहतर आती है। यह हमारे शरीर को काफी लचीला और मजबूत बना देता है और यह हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह हमारी काफी सारी बीमारियों को खत्म भी कर देता है और हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने से भी रोकता है।

योगा डेस्टिनेशन क्यों होती है खास ?

इंडिया में योग डेस्टिनेशन काफी ज्यादा खास मानी जाती है क्योंकि यहां की नेचुरल लोकेशन में साफ वातावरण, ध्यान और साधना के लिए एक परफेक्ट प्लेस होते है। जहां पर नदियों के किनारे हरियाली से भरे आश्रम, योग करने की एकाग्रता को और भी हद तक बढ़ा देते हैं यह हमारे कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाने का काम करती है। इन जगहों पर योग रिट्रीट, डिटॉक्स प्रोग्राम और आयुर्वेदिक उपचार भी उपलब्ध होते हैं।

ऋषिकेश

गंगा के किनारे बसे ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है यहां पर काफी सारे ऐसे आश्रम है जहां पर योग सिखाया जाता है। यहां पर काफी ट्रेडिशनल और अच्छे तरीके से ध्यान लगाना भी सिखाया जाता है।

गंगा के किनारे बसे ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है यहां पर काफी सारे ऐसे आश्रम है जहां पर योग सिखाया जाता है। यहां पर काफी ट्रेडिशनल और अच्छे तरीके से ध्यान लगाना भी सिखाया जाता है। मैसूर

मैसूर में दुनिया भर से योगा करने के लिए जो इच्छुक लोग होते हैं वह आते हैं और यहां पर काफी ट्रेडिशनल योग शिक्षा और एक डिसिप्लिन रूटिंग को फॉलो किया जाता हैं।

मैसूर में दुनिया भर से योगा करने के लिए जो इच्छुक लोग होते हैं वह आते हैं और यहां पर काफी ट्रेडिशनल योग शिक्षा और एक डिसिप्लिन रूटिंग को फॉलो किया जाता हैं। केरल

अगर आप भी कोई योग डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो केरल आपके लिए एक अच्छी पसंद साबित हो सकता है यहां पर नेचर और आयुर्वेद का एक काफी अच्छा संगम देखने को मिलता है। केरल योग और वैलनेस के लिए स्वर्ग की तरह माना जाता है यहां पर नारियल के पेड़ और समुद्र किनारे काफी शांति होती हैं जो आपको योग में ध्यान लगाने के लिए एक अच्छा माहौल देती है।

अगर आप भी कोई योग डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो केरल आपके लिए एक अच्छी पसंद साबित हो सकता है यहां पर नेचर और आयुर्वेद का एक काफी अच्छा संगम देखने को मिलता है। केरल योग और वैलनेस के लिए स्वर्ग की तरह माना जाता है यहां पर नारियल के पेड़ और समुद्र किनारे काफी शांति होती हैं जो आपको योग में ध्यान लगाने के लिए एक अच्छा माहौल देती है। औली

औली उत्तराखंड में स्थित है और औली से ढकी पहाड़ियों और शांत माहौल के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है और यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी काफी अच्छा रहता है यहां पर योगा रिट्रीट के दौरान आप ट्रैकिंग और नेचर वॉक के मजे भी उठा सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.