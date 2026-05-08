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Beauty Hacks:एक्सपायर लिपस्टिक को फेंकने से पहले जान लें ये कमाल के हैक्स, जानिए इस्तेमाल के स्मार्ट तरीके

Beauty Hacks: टूटी या एक्सपायर लिपस्टिक को फेंकने के बजाय कई क्रिएटिव तरीकों से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे कस्टमाइज्ड लिप बाम, क्रीम ब्लश और कलर करेक्टर बनाया जा सकता है. इसके अलावा जूतों के निशान छुपाने और आर्ट-क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 8, 2026 10:42:44 PM IST

फेवरेट लिपस्टिक टूट गई? फेंकने की बजाय ऐसे करें इस्तेमाल
फेवरेट लिपस्टिक टूट गई? फेंकने की बजाय ऐसे करें इस्तेमाल


Beauty Hacks: मेकअप पसंद करने वाली ज्यादातर महिलाओं के पास ऐसी लिपस्टिक जरूर होती है जो या तो टूट जाती है या फिर एक्सपायर हो जाती है. खासतौर पर महंगे और फेवरेट शेड्स को फेंकना किसी को भी अच्छा नहीं लगता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी या टूटी हुई लिपस्टिक सिर्फ होठों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कई क्रिएटिव और उपयोगी तरीकों से किया जा सकता है. ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार थोड़ी सी समझदारी और सही तरीके अपनाकर एक्सपायर या टूटी लिपस्टिक को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है. इससे न केवल पैसे बचते हैं बल्कि मेकअप वेस्ट भी कम होता है, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है.

टूटी लिपस्टिक से बनाएं कस्टमाइज्ड लिप बाम

अगर आपकी लिपस्टिक टूटी हुई है लेकिन एक्सपायर नहीं हुई, तो इसे फेंकने की जरूरत नहीं है. आप इसे वैसलीन या नारियल तेल के साथ पिघलाकर एक छोटे कंटेनर में भर सकते हैं. इस तरह आसानी से एक खूबसूरत टिंट वाला लिप बाम तैयार किया जा सकता है, जो होठों को मॉइस्चराइज करने के साथ हल्का रंग भी देता है. हल्के गुलाबी, पीच या न्यूड शेड की लिपस्टिक को मॉइस्चराइजर के साथ मिलाकर ब्लश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. यह स्किन पर नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है और मेकअप को सॉफ्ट लुक देता है. कई मेकअप आर्टिस्ट भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं.

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डार्क सर्कल छुपाने में भी काम आ सकती है लिपस्टिक

ऑरेंज या रेड शेड की लिपस्टिक को डार्क सर्कल छुपाने के लिए कलर करेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे कंसीलर लगाने से पहले आंखों के नीचे हल्के हाथ से लगाने पर स्किन टोन ज्यादा इवन नजर आ सकती है. हालांकि इसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. भूरे या गहरे रंग की एक्सपायर लिपस्टिक का इस्तेमाल जूतों और सैंडल पर पड़े निशानों को छुपाने में भी किया जा सकता है. हल्का सा रंग लगाने और कपड़े से रगड़ने पर स्कफ मार्क्स कम नजर आ सकते हैं.

आर्ट और क्राफ्ट में भी हो सकती है उपयोगी

वैक्स और पिगमेंट से भरपूर पुरानी लिपस्टिक को ऑयल पेस्टल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बच्चों के आर्ट प्रोजेक्ट्स, DIY क्राफ्ट या पेंटिंग में इसका क्रिएटिव उपयोग किया जा सकता है. ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर लिपस्टिक से बदबू आ रही हो, टेक्सचर बदल गया हो या एलर्जी की संभावना हो, तो उसे त्वचा पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. स्किन पर उपयोग से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर माना जाता है.

Tags: Expired Lipstick
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