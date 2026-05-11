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Empty Stomach Coconut Water: खाली पेट नारियल पानी पीना फायदेमंद या नुकसानदायक? यहां जानिए सही तरीका

Morning Coconut Water Benefits: नारियल पानी को नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक माना जाता है. इसमें मौजूद पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 11, 2026 8:01:05 PM IST

खाली पेट नारियल पानी पीना फायदेमंद या नुकसानदायक
खाली पेट नारियल पानी पीना फायदेमंद या नुकसानदायक


Coconut Water Benefits: नारियल पानी (Coconut water) गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हेल्दी ड्रिंक्स में शामिल है. यह शरीर को तुरंत हाइड्रेट करने के साथ-साथ ठंडक पहुंचाने में भी मदद करता है. यही वजह है कि फिटनेस और हेल्थ एक्सपर्ट्स सुबह खाली पेट नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं. इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं.

शरीर को रखता है हाइड्रेट

नारियल पानी को नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक माना जाता है. इसमें मौजूद पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. गर्मी, ज्यादा पसीना आने या वर्कआउट के बाद इसका सेवन शरीर को जल्दी एनर्जी देने में सहायक हो सकता है. सुबह खाली पेट इसे पीने से रातभर की कमी हुई हाइड्रेशन को तेजी से पूरा करने में मदद मिलती है.

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पाचन प्रक्रिया को करता है बेहतर

खाली पेट नारियल पानी पीने से पाचन तंत्र को भी फायदा मिल सकता है. इसमें मौजूद एंजाइम और फाइबर पेट को हल्का रखने में मदद करते हैं. नियमित सेवन से कब्ज, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. कई हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक भी मानते हैं, क्योंकि यह शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

वजन घटाने में भी हो सकता है मददगार

जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी नारियल पानी एक अच्छा विकल्प माना जाता है. इसमें कैलोरी कम होती है और यह लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास दिला सकता है. इससे बार-बार भूख लगने और अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत कम हो सकती है. साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी मददगार माना जाता है.

स्किन और बालों को मिल सकते हैं फायदे

नारियल पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं. नियमित सेवन से त्वचा में निखार आ सकता है और चेहरा फ्रेश नजर आ सकता है. कई लोग मानते हैं कि यह बालों की मजबूती और चमक बनाए रखने में भी मदद करता है. गर्मियों में इसका सेवन त्वचा को डिहाइड्रेशन से बचाने में सहायक हो सकता है.

किन लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी?

हालांकि नारियल पानी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसका सेवन समान रूप से सही नहीं होता. लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को खाली पेट इसे पीने से चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है. डायबिटीज के मरीजों को भी सीमित मात्रा में इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है. वहीं किडनी की समस्या वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा मात्रा में नारियल पानी नहीं पीना चाहिए. कुछ लोगों को खाली पेट इसका सेवन करने से गैस, पेट दर्द या हल्की दस्त जैसी परेशानी भी हो सकती है.

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