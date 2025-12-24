Home > लाइफस्टाइल > हर साड़ी में शान! जानिए नीता अंबानी के सिग्नेचर फैशन लुक्स का राज

By: Mohammad Nematullah | Published: December 24, 2025 7:17:44 PM IST

Nita Ambani Fashion: 60 साल की उम्र में भी नीता अंबानी ने साबित कर दिया है कि साड़ी को ग्रेस और क्लास के साथ कैसे स्टाइलिस किया जाता है. चाहे कोई ऑफिस इवेंट हो शादी हो या कोई बड़ा समारोह उनकी साड़ियां हमेशा एक खास स्टेटमेंट देती है. 

6 बार जब नीता अंबानी की साड़ियों ने सबका ध्यान खींचा लिया है. 

शुद्ध सिल्क कांजीवरम साड़ी

ब्रिटिश म्यूज़ियम में पिंक बॉल के लिए नीता अंबानी ने गाउन के बजाय मनीष मल्होत्रा ​​की शुद्ध सिल्क साड़ी चुनी है. इस साड़ी में जरदोज़ी और मीनाकारी का काम था. जो भारतीय कारीगरी को दिखाता है. उन्होंने इसे कस्टम कॉर्सेट ब्लाउज, चांदी के गहनों, एक बड़े पन्ने के हार और हल्के मेकअप के साथ स्टाइल किया है.

बेहद खूबसूरत जामवार साड़ी

डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में दिए गए डिनर में नीता अंबानी ने तरुण तहिलियानी की जामवार साड़ी पहनी जिसे बनाने में लगभग 1900 घंटे लगे थे. कॉलर वाला ब्लाउज और हीरे के गहनों ने इस शाही लुक को पूरा किया है.

चमचमाती लाल साड़ी

नीता अंबानी की सबसे आईकॉनिक साड़ियों में से एक यह चमकीले बॉर्डर वाली चमकदार लाल साड़ी है. हीरे के गहनों एक लाल क्लच और पारंपरिक ड्रेप के साथ स्टाइल किया गया यह लुक रेट्रो ग्लैमर की याद दिलाता है.

बनारसी टिश्यू साड़ी

वनतारा के उद्घाटन में उन्होंने पारंपरिक गुजराती स्टाइल में बनारसी टिश्यू साड़ी पहनी है. यह साड़ी कड़वा तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई गई थी और इसे बनने में 70 दिन लगे थे. असली जरी का बॉर्डर, बैंगनी ब्लाउज़ और भारी हार इस लुक की खासियत है.

हल्की जेड ग्रीन साड़ी

हर लुक का भारी होना जरूरी नहीं है. कभी-कभी सादगी ही सबसे अच्छा स्टाइल होता है. उन्होंने जेड ग्रीन लेम साड़ी को लेस ब्लाउज और हीरे के हार के साथ स्टाइल किया है.

ब्रोकेड साड़ी

अनंत और राधिका के वेडिंग रिसेप्शन में नीता अंबानी ने कस्टम पिंक ब्रोकेड साड़ी पहनी है. चांदी की कढ़ाई और एक विंटेज ब्लाउज ने इस लुक को सच में खास बना दिया है. 

नीता अंबानी साड़ी फैशन आइकन क्यों हैं? नीता अंबानी हर लुक में भारतीय संस्कृति, क्लासिक कारीगरी और मॉडर्न स्टाइल का शानदार संतुलन दिखाती है. उनकी साड़ियां और गहने हमेशा प्रभावित करते है.

