Heatwave से Heart Attack तक, जानिए अल नीनो आपकी सेहत को कैसे पहुंचाता है नुकसान

El Nino Health Effects: देश में इस साल अल नीनो की सक्रियता को लेकर चिंता बढ़ रही है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसका असर केवल बारिश और तापमान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह लोगों की सेहत पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है. बढ़ती गर्मी, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा ऐसे समय में काफी बढ़ जाता है.

अल नीनो एक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है. इसका असर दुनियाभर के मौसम पर पड़ता है. भारत में इसके कारण मानसून कमजोर हो सकता है, तापमान बढ़ सकता है और मौसम का संतुलन बिगड़ सकता है.

भीषण गर्मी से बढ़ता है हीट स्ट्रोक का खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार अल नीनो वाले वर्षों में लंबे समय तक गर्मी बनी रह सकती है. इससे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. हीट स्ट्रोक की स्थिति में व्यक्ति को चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी और बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.

इन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत

ट्रैफिक पुलिसकर्मी, डिलीवरी एजेंट, किसान और निर्माण कार्य में लगे मजदूर लंबे समय तक धूप में काम करते हैं. ऐसे लोगों में शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने का खतरा रहता है. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

हार्ट और किडनी मरीजों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अत्यधिक गर्मी के दौरान शरीर को सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका सीधा असर हृदय और किडनी पर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि हार्ट और किडनी से जुड़ी बीमारियों वाले मरीजों में मौसम के बदलाव के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं.

डेंगू और मलेरिया का भी बढ़ जाता है खतरा

अल नीनो के कारण कई क्षेत्रों में गर्म और नमी वाला वातावरण बन जाता है, जो मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माना जाता है. ऐसे मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छरजनित बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. इसलिए साफ-सफाई और बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?