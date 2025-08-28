Home > लाइफस्टाइल > Hair Fall रोकने के लिए चाहिए सबसे आसान और किफायती घरेलू उपाये, तो दुकान से खरीदें ये खास चीज मात्र 6 से 7 रुपये में

Hair Fall Remedy At Home: “अंडा” (Egg) बालों के लिए सबसे फायदेमंद होता हैं, क्योंकि इसमें बालों के लिए जरूरी भी पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होता है। अंडा खाने और लगाने से बालों सुंदर, मजबूत और चमकदार बनते हैं।

Published: August 28, 2025 00:46:04 IST

Egg Benefits For Hair
Egg Benefits For Hair

Egg Benefits For Hair:  सुंदर, मजबूत और चमकदार बाल हर किसी की ख्वाइश होते हैं और लंबे और घने बाल ना सर्फ हमारी खूबसूरती, बल्कि आत्मविश्वास का भी बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आजकल की बेकार लाइफस्टाइल, बढ़ते  प्रदूषण, खराब खानपान और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स के कारण बाल जल्दी खराब हो जाते हैं और टूटने और झड़ने लगते हैं। बालों को खूबसूरत घना और लंबा बनाए रखने के लिए खूब देखभाल करनी होती है, कई लोग बालों की देखभाल करने के लिए प्राकृतिक और घरेलू उपाय को अपनाना पसंद करते हैं। इन्हीं घरेलू उपायों में से एक हैं “अंडा” (Egg) , जिसे वैज्ञानिक और सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी बालों के लिए अच्छा और असरदार प्राकृतिक इलाज मानते हैं। 

वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी मानते हैं बालों के लिए अंडे को अच्छा

दरअसल, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक अंडा में बालों के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, जो सिर की जड़ो को मजबूत बनाते है और बालों को अंदर से ताकत देते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह भी पाया है कि अंडे से बने हेयर मास्क बालों (Egg Mask For Hair) में लगाने से बाल तेजी से बढ़ते है मजबूत होते है और चमकदार भी लगते हैं। 

अंडा और शहद का हेयर मास्क (Egg Mask For Hair) 

अंडे को शहद, नारियल तेल, केला, दही और ऐलोवेरा के साथ मिलाकर हेयर मास्क बनाने से और उसे हफ्ते में एक बार लगाने से बालों का झड़ना, गिरना और टूटना बंद हो जाता है और बाल तेजी से बढ़ने भी लगते हैं। इसके अलावा इस हेयर मास्क को लगाने से बालों में चमक भी आती है। अंडे से बना यह हेयर मास्क (Egg Mask For Hair) बालों को डीप कंडीशनिंग भी करता है और उन्हें मुलायम बनाता है।  अंडा और दही का मिश्रण स्कैल्प की गंदगी साफ करता है और डैंड्रफ जैसे परेशानियों को भी खत्म करता है। केले और अंडे का मेल बालों को सॉफ्ट बनाता है और उनकी लंबाई बढ़ाने असरदार होता है। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार अंडे से बने हेयर मास्क 20-30 मिनट तक का लगाए, तो बालों में फर्क आपको खूद महसूस होने लगेगा है। 

अंडों में होते हैं बालों के लिए जरूरी प्रोटीन

अंडों के अंदर बालों के लिए जरूरी प्रोटीन होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता और उन्हें टूटने से बचाता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन ए, डी और ई पाए भी होता है, जो बालों को घना और चमकदार बनाने में मदद करता है। वहीं अंडों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो बालों में नमी बनाए रखने और रूखेपन को खत्म करने में बेहद असरदार होता है और अंडे में मौजूद मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक और सल्फर स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। 

इस बात का जरूर रखें ध्यान

अंडा बालों के लिए प्राकृतिक और असरदार होता है और कई केमिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर किसी को अंडे से एलर्जी हो तो इसे उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूरी ले।

अगर किसी को अंडे से एलर्जी हो तो इसे उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूरी ले।

