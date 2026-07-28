Eco-Chic: फैशन की दुनिया में छाया ‘सस्टेनेबल क्लोदिंग’ का ट्रेंड, पुराने कपड़ों को रीसायकल कर पाएं सेलिब्रिटी जैसा स्टाइल

Eco Chic Fashion: क्या आपके वार्डरोब में रखे पुराने कपड़े सिर्फ अलमारी की जगह घेर रहे हैं? अगर हां, तो उन्हें फेंकने की बजाय नया फैशनेबल लुक देने का समय आ गया है. दुनिया भर में ‘सस्टेनेबल क्लोदिंग’ का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जहां पुराने कपड़ों को रीसायकल और अपसाइकिल करके नए स्टाइलिश आउटफिट्स तैयार किए जा रहे हैं. यही वजह है कि तमाम फिल्मी सितारे और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अब पर्यावरण के अनुकूल फैशन को अपना रहे हैं. यह ट्रेंड न सिर्फ आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता, बल्कि पृथ्वी को फैशन वेस्ट से बचाने में भी मदद करता है.

बता दें कि, फास्ट फैशन के बढ़ते दौर में हर साल करोड़ों टन कपड़े कचरे में बदल जाते हैं. इससे पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है. ऐसे में फैशन इंडस्ट्री अब सस्टेनेबल क्लोदिंग की ओर तेजी से बढ़ रही है. इसका मतलब है ऐसे कपड़े पहनना और बनाना, जिनका पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े और जिनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके.

सेलिब्रिटीज भी अपना रहे हैं अपसाइकिल्ड फैशन

आज कई बड़े फैशन ब्रांड ऑर्गेनिक कॉटन, रिसाइकल्ड फैब्रिक और इको-फ्रेंडली मटेरियल से कपड़े तैयार कर रहे हैं. वहीं, सेलिब्रिटीज भी रेड कार्पेट से लेकर कैजुअल लुक तक में रिपीट आउटफिट और अपसाइकिल्ड फैशन अपना रहे हैं.

पुराने कपड़ों से ऐसे पाएं नया लुक

पुरानी जींस को स्टाइलिश शॉर्ट्स या बैग में बदलें.

ढीली टी-शर्ट को क्रॉप टॉप या ट्रेंडी नॉटेड टॉप का रूप दें.

पुरानी साड़ी से खूबसूरत कुर्ती, श्रग या ड्रेस तैयार कराएं.

डेनिम जैकेट पर एम्ब्रॉयडरी, पैचवर्क या फैब्रिक पेंटिंग कर नया लुक दें.

पुराने दुपट्टे से स्टोल, स्कार्फ या हैंडबैग बनवाएं.

सस्टेनेबल फैशन क्यों बन रहा है पहली पसंद?

घर पर अपनाएं ये आसान टिप्स