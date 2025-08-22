Home > लाइफस्टाइल > नाशपाती खाने से क्या सच में होती हैं हड्डियाँ मजबूत और घट जाता हैं वजन? फायदे पढ़कर हो जायेंगे आप भी हैरान

नाशपाती खाने से क्या सच में होती हैं हड्डियाँ मजबूत और घट जाता हैं वजन? फायदे पढ़कर हो जायेंगे आप भी हैरान

नाशपाती यानी 'Pear' को अक्सर लोग गर्मियों में काफी ठंडा फल मानते हैं लेकिन असली सच यह है कि इसके फायदे कहीं ज्यादा होते हैं।  नाशपाती रोजाना खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, वजन कम होता है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 22, 2025 23:42:00 IST

benefits of pear
benefits of pear

Pear Fruit Benefits: अक्सर फलों को सेहत का खजाना माना जाता है ऐसा ही एक फल है जो स्वाद में तो मीठा होता ही है साथ ही साथ उसमें बहुत सारे विटामिन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं यह फल होता है नाशपाती यानी ‘Pear’ को अक्सर लोग गर्मियों में काफी ठंडा फल मानते हैं लेकिन असली सच यह है कि इसके फायदे कहीं ज्यादा होते हैं।  नाशपाती रोजाना खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, वजन कम होता है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है यह हर उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। 

नाशपाती हड्डियों को बनता है एकदम स्ट्रांग

नाशपाती में कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।  यह उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है जो बढ़ रहे होते हैं और बुजुर्गों के लिए इसका सेवन करना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है।  अगर हम रोजाना नाशपाती कहते हैं तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है और घुटनों के दर्द जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। इसमें विटामिन- k  मौजूद होता है। जो हड्डियों की हेल्थ को काफी हद तक सपोर्ट करता है और जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से जुड़ी किसी भी समस्या से गुजर रहे होते हैं एक नाशपाती का सेवन उनके  लिए काफी फायदेमंद माना जाता हैं। 

वजन घटाने में नाशपाती निभाता है एक अहम रोल

अगर आप भी अपना वजन घटाना चाहते हैं वह भी बिना कोई हेवी एक्सरसाइज किए तो आप अपनी डाइट में नाशपाती को शामिल कर सकते हैं, इसमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिससे कि आपका पेट काफी लंबे समय तक आपको भरा हुआ महसूस होता है और बार-बार भूख नहीं लगती है। अगर आपको भी  बार-बार भूख नहीं लगती है तो आप कम खाना खाते हैं जिससे कि आपका वजन काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है।  नाशपाती को अगर हम नाश्ते में ले तो यह काफी ज्यादा फायदे पहुंचाता हैं। यह हमारे शरीर को काफी ज्यादा एनर्जी देता है और फैट बर्न करने में काफी हेल्पफुल होता है। 

त्वचा और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होता है नाशपाती

नाशपाती केवल वजन घटाने और हड्डियों के लिए ही फायदेमंद नहीं होता है बल्कि हमारी स्किन और इम्यूनिटी को भी हेल्दी बनता है। नाशपाती में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और उम्र के असर को कम कर देते हैं। अगर हम  इसका सेवन रोजाना करते हैं तो यह हमें रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है बदलते मौसम में यह फल हमारे इम्यून सिस्टम को काफी हद तक मजबूत कर देता है।  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
नाशपाती खाने से क्या सच में होती हैं हड्डियाँ मजबूत और घट जाता हैं वजन? फायदे पढ़कर हो जायेंगे आप भी हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नाशपाती खाने से क्या सच में होती हैं हड्डियाँ मजबूत और घट जाता हैं वजन? फायदे पढ़कर हो जायेंगे आप भी हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नाशपाती खाने से क्या सच में होती हैं हड्डियाँ मजबूत और घट जाता हैं वजन? फायदे पढ़कर हो जायेंगे आप भी हैरान
नाशपाती खाने से क्या सच में होती हैं हड्डियाँ मजबूत और घट जाता हैं वजन? फायदे पढ़कर हो जायेंगे आप भी हैरान
नाशपाती खाने से क्या सच में होती हैं हड्डियाँ मजबूत और घट जाता हैं वजन? फायदे पढ़कर हो जायेंगे आप भी हैरान
नाशपाती खाने से क्या सच में होती हैं हड्डियाँ मजबूत और घट जाता हैं वजन? फायदे पढ़कर हो जायेंगे आप भी हैरान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?