Tips for Cheela Dosa Making: कभी नहीं चिपकेगा चीला, ये आसान टिप्स जरूर करें ट्राय

Tips for Cheela Dosa Making: अधिकतर भारतीय घरों में लोहे का तवा जरूर होता है. आज भी कई परिवार नॉन-स्टिक तवा इस्तेमाल नहीं करते. इसकी एक वजह कीमत है और दूसरी वजह ये कि लोहे का तवा ज्यादा टिकाऊ माना जाता है. लेकिन लोहे के तवे पर डोसा या चीला बनाते समय चिपकने की परेशानी आम है. इससे समय भी लगता है और मन भी खराब हो जाता है.

तवा चिपकने की मेन वजह

लोहे के तवे की सतह पर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं. अगर तवा ठीक से तैयार न हो या सही तरीके से गर्म न किया जाए, तो बैटर इन्हीं छिद्रों में फंस जाता है और डोसा या चीला टूटने लगता है.

प्याज से तवा तैयार करने का तरीका

डोसा या चीला बनाने से पहले एक प्याज को बीच से काट लें. तवे को हल्का गर्म करके उस पर प्याज रगड़ें. इससे तवे की सतह चिकनी हो जाती है और चिपकने की समस्या कम होती है.

तेल और पानी का सही इस्तेमाल

एक कटोरी में थोड़ा सा तेल और पानी मिला लें. तवे पर बैटर डालने से पहले इस मिश्रण को हल्का-सा छिड़कें और सूती कपड़े से पोंछ दें. इससे तवे पर एक पतली परत बन जाती है और बैटर आसानी से फैलता है.

तवे को नॉन-स्टिक जैसा बनाने का घरेलू तरीका

तवे को पहले अच्छी तरह गर्म करें और फिर उस पर थोड़ा पानी डालें. पानी सूख जाए तो पूरे तवे पर घी या तेल फैला दें. अब तवा डोसा या चीला बनाने के लिए तैयार है.

आलू की मदद से भी मिलेगा फायदा

एक आलू को आधा काटकर चाकू या कांटे में फंसा लें. तवे पर तेल लगाकर उस आलू को पूरे तवे पर घुमा दें. इससे तवे की सतह और भी स्मूद हो जाती है.

खराब या गंदे तवे की सफाई

अगर तवा ज्यादा खराब हो गया हो या उस पर जमी परत न निकल रही हो, तो उस पर नमक डालें और बर्फ के टुकड़े से रगड़ें. बाद में हल्का बर्तन धोने वाला लिक्विड और मुलायम स्क्रबर से साफ करें. तवा फिर से इस्तेमाल लायक हो जाएगा.

सही आंच भी है जरूरी

डोसा या चीला डालने से पहले तवे को तेज आंच पर गर्म करें. फिर आंच थोड़ी धीमी करके बैटर डालें. इस तरीके से बैटर तवे पर चिपकता नहीं है.

थोड़ी-सी सावधानी और सही तरीके अपनाकर लोहे के तवे पर भी आसानी से बढ़िया डोसा और चीला बनाया जा सकता है. इन घरेलू उपायों को अपनाएं और बिना परेशानी के नाश्ता तैयार करें.