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Clothes stain removal tips: कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग हटाना नहीं है मुश्किल, अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

Clothes stain removal tips: कपड़ों पर लगे रेड वाइन, कॉफी, पसीना, स्याही, हल्दी, तेल और अन्य जिद्दी दागों को हटाने के लिए नमक, नींबू, बेकिंग सोडा, सिरका, दूध, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट और एल्कोहल जैसे घरेलू उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं. सही तरीके से इनका इस्तेमाल करने पर कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए दाग कम किए जा सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 22, 2026 6:03:41 PM IST

घरेलू उपाय से हटाए कपड़ों पर लगे दाग
घरेलू उपाय से हटाए कपड़ों पर लगे दाग


Clothes stain removal tips: कई बार महंगे और पसंदीदा कपड़ों पर लगे दाग-धब्बे उन्हें पहनने लायक नहीं छोड़ते. चाय, कॉफी, रेड वाइन, पसीना या स्याही जैसे दाग हटाना मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप इन जिद्दी दागों को काफी हद तक साफ कर सकते हैं और अपने कपड़ों को दोबारा नया जैसा बना सकते हैं.

रेड वाइन के दाग हटाने का तरीका

अगर कपड़ों पर रेड वाइन गिर जाए, तो सबसे पहले दाग वाले हिस्से पर नमक डाल दें. नमक दाग को सोखने का काम करता है. जब नमक गुलाबी होने लगे, तब कपड़े को ठंडे पानी और डिटर्जेंट में कुछ देर भिगो दें. इसके बाद अच्छी तरह धो लें. जरूरत पड़े तो इस प्रक्रिया को दोबारा दोहरा सकते हैं.

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कॉफी के दाग कैसे करें साफ

कॉफी का दाग लगते ही कपड़े को तुरंत ठंडे पानी से धोना चाहिए. इसके बाद दाग पर डिटर्जेंट लगाकर हल्के हाथों से ब्रश करें. इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें. इससे दाग काफी हल्का हो सकता है. वहीं पसीना, उल्टी या अन्य लिक्विड दाग हटाने के लिए गर्म पानी और डिटर्जेंट का इस्तेमाल फायदेमंद माना जाता है. अगर दाग निकलने के बाद भी बदबू बनी रहे, तो कपड़े को दोबारा वॉश करना बेहतर होता है. कपड़ों पर स्याही का दाग हटाना मुश्किल माना जाता है. ऐसे में अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट या हेयर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे दाग का रंग हल्का हो जाता है. इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें.

नींबू और नमक से हटाएं पसीने के दाग

सफेद कपड़ों पर पसीने के दाग हटाने के लिए नींबू और नमक बेहद असरदार माने जाते हैं. दाग वाले हिस्से पर नींबू रगड़ें और ऊपर से नमक डालकर 10 से 15 मिनट छोड़ दें. फिर गुनगुने पानी से धो लें.

सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

पुराने दाग और चिकनाई हटाने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाया जा सकता है. इसे दाग पर लगाकर 20 मिनट छोड़ दें और फिर हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें.

टूथपेस्ट से हटाएं पेन की स्याही

अगर कपड़े पर पेन का दाग लग गया है, तो सफेद टूथपेस्ट दाग पर लगाएं. 10 मिनट बाद गीले कपड़े से रगड़कर साफ करें और फिर धो लें. हल्दी या मसाले के दाग हटाने के लिए कपड़े के दाग वाले हिस्से को कुछ समय तक दूध में भिगोकर रखें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़कर धो लें.

तेल और चिकनाई के दाग हटाने का तरीका

तेल या घी के दाग हटाने के लिए बर्तन धोने वाला लिक्विड इस्तेमाल किया जा सकता है. दाग पर लिक्विड लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ दें और फिर धो लें. ताजे तेल के दाग पर टैल्कम पाउडर डालना भी फायदेमंद माना जाता है. कॉर्नस्टार्च और पानी का पेस्ट बनाकर दाग पर लगाने से चाय और कॉफी के दाग हल्के हो सकते हैं. पेस्ट सूखने के बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें.

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