Turmeric Purity Test: नकली हल्दी, असली हल्दी को लेकर हैं परेशान; घर बैठे ऐसे करें टेस्ट

Turmeric Purity Test: हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए, जहां शादी समारोह में हल्दी लगाने के बाद दूल्हा-दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल तक पहुंचना पड़ा. इन घटनाओं के बाद हल्दी की शुद्धता को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. भारतीय रसोई में हल्दी सिर्फ मसाला नहीं बल्कि स्वाद, रंग और सेहत का अहम हिस्सा मानी जाती है. आयुर्वेद में भी इसका उपयोग सदियों से औषधीय गुणों के कारण किया जाता रहा है. लेकिन आज बाजार में मिलने वाली हर हल्दी शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं है.

हल्दी में कैसे होती है मिलावट?

विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में बिकने वाली कुछ हल्दी में चमकदार पीला रंग और मुलायम टेक्सचर देने के लिए खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं. इनमें मेटानिल येलो और लेड क्रोमेट जैसे आर्टिफिशियल रंग शामिल हैं. कई बार चॉक पाउडर, जंगली हल्दी या खराब गुणवत्ता वाले कच्चे पदार्थ भी मिलाए जाते हैं. यही वजह है कि केवल हल्दी का चमकीला रंग देखकर उसकी गुणवत्ता पर भरोसा करना सही नहीं माना जाता. मिलावटी हल्दी लंबे समय में स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है.

घर पर ऐसे करें असली-नकली की पहचान

हल्दी की शुद्धता जांचने के लिए सबसे आसान तरीका वॉटर टेस्ट माना जाता है. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच हल्दी डालकर कुछ देर छोड़ दें. अगर हल्दी नीचे बैठ जाए और पानी हल्का पीला रहे तो हल्दी शुद्ध मानी जाती है. लेकिन अगर पानी बहुत गहरा पीला हो जाए और हल्दी पूरी तरह घुलने लगे, तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है.

एक दूसरा आसान तरीका हथेली टेस्ट है. इसमें एक चुटकी हल्दी हथेली पर रखकर अंगूठे से 10 से 20 सेकंड तक रगड़ा जाता है. असली हल्दी हल्का पीला दाग छोड़ती है, जबकि नकली हल्दी का रंग अलग दिखाई दे सकता है या जल्दी फीका पड़ सकता है.

मिलावटी हल्दी से हो सकते हैं ये नुकसान

मेटानिल येलो जैसे केमिकल की मिलावट जांचने के लिए हल्दी में कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है. अगर मिश्रण गुलाबी हो जाए तो यह मिलावट का संकेत माना जाता है. ऐसे केमिकल शरीर के लिए खतरनाक हो सकते हैं और फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, मतली, अपच जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

इसी तरह चॉक पाउडर की मिलावट जांचने के लिए हल्दी में पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है. अगर बुलबुले बनने लगें, तो यह चॉक पाउडर मौजूद होने का संकेत माना जाता है.

हल्दी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

विशेषज्ञों का कहना है कि रोज इस्तेमाल होने वाले मसालों की शुद्धता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. हल्दी कम मात्रा में इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर उसमें मिलावट हो तो लंबे समय में यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए बाजार से हल्दी खरीदते समय भरोसेमंद ब्रांड चुनना बेहतर माना जाता है. साथ ही समय-समय पर घर पर उसकी जांच भी करनी चाहिए ताकि परिवार की सेहत सुरक्षित रह सके.

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