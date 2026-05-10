Ear Care Tips: क्या होती है सक्शन क्लीनिंग और इरिगेशन? जानिए कान साफ करने के सुरक्षित तरीके

Ear Care Tips: अक्सर लोग कान में जमा मैल यानी ईयर वैक्स को गंदगी समझ लेते हैं और उसे तुरंत साफ करने की कोशिश करने लगते हैं. इसके लिए कई लोग कॉटन बड्स, हेयरपिन, माचिस की तीली, चाबी या दूसरी नुकीली चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कान साफ करने की यह आदत नुकसानदायक साबित हो सकती है और कई बार गंभीर परेशानी की वजह भी बन जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार ईयर वैक्स पूरी तरह बेकार नहीं होता, बल्कि यह कानों की सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है. यह धूल, बैक्टीरिया और छोटे-छोटे कणों को कान के अंदर जाने से रोकने में मदद करता है. साथ ही यह कानों को सूखने और इंफेक्शन से भी बचाता है.

खुद से कान साफ करना खतरनाक

डॉक्टरों के मुताबिक कॉटन बड्स या किसी नुकीली चीज से कान साफ करने पर मैल बाहर निकलने की बजाय और अंदर धकेला जा सकता है. इससे कान बंद होने लगते हैं और सुनने में परेशानी हो सकती है. इतना ही नहीं, गलत तरीके से सफाई करने पर कान में दर्द, सूजन, इंफेक्शन और ईयर डैमेज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. कई मामलों में कान के पर्दे को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है.

शरीर खुद करता है कान की सफाई

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कान का अपना प्राकृतिक सिस्टम होता है, जो धीरे-धीरे मैल को बाहर निकाल देता है. इसलिए हर समय कान साफ करने की जरूरत नहीं होती. हालांकि अगर कान में जरूरत से ज्यादा मैल जमा हो जाए, सुनने में दिक्कत होने लगे या कान बंद महसूस हो, तब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी माना जाता है.

क्या होती है इरिगेशन तकनीक?

जब कान में ज्यादा मात्रा में मैल जमा हो जाता है और उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, तब डॉक्टर इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. इस प्रक्रिया में हल्के गुनगुने पानी या सलाइन वॉटर की मदद से कान के मैल को धीरे-धीरे बाहर निकाला जाता है. यह तरीका सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसे केवल एक्सपर्ट की निगरानी में ही करवाना चाहिए. कान साफ करने के लिए आजकल सक्शन क्लीनिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसमें डॉक्टर एक छोटी मेडिकल मशीन की मदद से कान का मैल खींचकर बाहर निकालते हैं. इसे आधुनिक और सुरक्षित तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें कान को कम नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है.

घर पर सफाई करते समय इन गलतियों से बचें

विशेषज्ञों का कहना है कि घर पर कान साफ करते समय कभी भी कॉटन बड्स, हेयरपिन, चाबी, माचिस की तीली या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसी चीजें कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती हैं और लंबे समय में सुनने की क्षमता पर भी असर डाल सकती हैं.