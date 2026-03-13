Home > लाइफस्टाइल > बिना मोबाइल-लैपटॉप के भी हो रहा आंखों में सूखापन? जानिए ड्राई आई के पीछे छिपे कारण

बिना मोबाइल-लैपटॉप के भी हो रहा आंखों में सूखापन? जानिए ड्राई आई के पीछे छिपे कारण

Burning Eyes Reasons: कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी आंखें सूख रही है और दर्द हो रहा है. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या कारण हैं.

By: Preeti Rajput | Published: March 13, 2026 3:35:34 PM IST

कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी आंखें सूख रही है और दर्द हो रहा है. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या कारण हैं.
कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी आंखें सूख रही है और दर्द हो रहा है. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या कारण हैं.


Burning Eyes Reasons: आजकल अधिकतर लोग आंखों में जलन, सूखेपन और किरकिराहट महसूस करते हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्योदा मोबाइल-लेपटॉप देखने के कारण यह समस्या होती है. लेकिन आंखों के डॉक्टरों के मुताबिक, कई ऐसे मरीज भी होते हैं, जो ज्यादा स्क्रिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में जलन और सूखापन रहता है. 

You Might Be Interested In

क्यों होती है यह परेशान ?

दरअसल, हमारी आंखों की सतह पर एक पतली से परत होती है. जिसे टियर फिल्म के नाम से जाना जाता है. यह परत आंखों को नम बनाए रखने में मदद करती है और उन्हें आराम महसूस कराती है. लेकिन जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो आंखों में सूखापन, जलन और खुजली जैसे परेशानी होने लगती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, आपकी लाइफस्टाइल के कुछ आदतों के कारण ऐसा होता है. 

कितने लोगों के है ये दिक्कत?

इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में करीब 32 प्रतिशत लोगों के ड्राई आई की समस्या है. रिसर्चर के मुताबिक, इसके पीछे एनवायरमेंट, उम्र और लाइफस्टाइल अहम भूमिका निभाते हैं. ड्राई आई सिंड्रोम दुनियाभर में आम समस्या बन चुकी है. यह स्थिति तब होती है, जब आंखों में आंसू नहीं बनते या फिर आंसू जल्दी  सूख जाते हैं. आंसू में केवल पानी नहीं होता है, बल्कि उनमें तेल, म्यूकस और कुछ प्रोटीन जिसके कारण आंखें इंफेक्शन से बची रहती है. 

You Might Be Interested In

क्या है इसके कारण?

  • शरीर में पानी की कमी.
  • विटामिन A, D और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्वों की कमी.
  • बढ़ता प्रदूषण आंखों में जलन बढ़ा सकते हैं.
  • एयर कंडीशनर की हवा में नमी की कमी होती है.
  • पलक झपकाने की आदत का कम हो जाना.
  • एलर्जी भी कई बार आंखों में जलन पैदा करती है.
  • फफूंदी या पालतू जानवरों के बाल आंखों की आसपास के स्किन में सूजर पैदा करती है. 

Fast food dangers: फास्ट फूड या फास्ट किलर…  जानिए- सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं पिज्ज़ा, बर्गर और मोमोज

क्या है इसके बचाव?

एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. समय-समय पर अपनी आंखों को आराम दें और जरुरत पड़ने पर आंखों की जांच कराएं. छोटी-छोटी आदतों में सुधार करके, आंखों में सुधार लाया जा सकता है. 

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का डॉ. अभिषेक वर्मा के निवास पर आगमन

You Might Be Interested In
Tags: burning eyelifestyle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने के अनोखे फायदे

March 13, 2026

स्किन के लिए टमाटर क्यों है खास? जानिए इसके फायदे

March 12, 2026

इन देशों में नहीं यूज होता है LPG सिलेंडर

March 12, 2026

दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! ऐश्वर्या का भी नाम शामिल

March 12, 2026

गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल

March 11, 2026

गर्मी से बचना है तो डाइट में शामिल करें कच्चा...

March 11, 2026
बिना मोबाइल-लैपटॉप के भी हो रहा आंखों में सूखापन? जानिए ड्राई आई के पीछे छिपे कारण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिना मोबाइल-लैपटॉप के भी हो रहा आंखों में सूखापन? जानिए ड्राई आई के पीछे छिपे कारण
बिना मोबाइल-लैपटॉप के भी हो रहा आंखों में सूखापन? जानिए ड्राई आई के पीछे छिपे कारण
बिना मोबाइल-लैपटॉप के भी हो रहा आंखों में सूखापन? जानिए ड्राई आई के पीछे छिपे कारण
बिना मोबाइल-लैपटॉप के भी हो रहा आंखों में सूखापन? जानिए ड्राई आई के पीछे छिपे कारण