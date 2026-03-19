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Drinking Water Safety: क्या बेड के पास पानी रखना सही आदत है? जानिए फायदे-नुकसान

Drinking Water Safety: सोते समय पास में पानी रखना आम आदत है, लेकिन खुला पानी रातभर रखना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है. इसमें बैक्टीरिया, धूल और गंदगी जमा हो सकती है. इसलिए पानी को ढककर रखना या बोतल का इस्तेमाल करना बेहतर है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 19, 2026 9:47:36 PM IST

Drinking Water Safety: क्या बेड के पास पानी रखना सही आदत है? जानिए फायदे-नुकसान


Drinking Water Safety: रात में सोते समय बेड के पास पानी का गिलास रखना बहुत से लोगों की रोज़मर्रा की आदत होती है. प्यास लगने, गला सूखने या दवा लेने के लिए यह तरीका आसान और सुविधाजनक लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रातभर खुला रखा पानी पीना सुरक्षित है या नहीं? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदत कुछ मामलों में सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है.

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रातभर खुला पानी असुरक्षित

जब पानी का गिलास लंबे समय तक खुला रहता है, तो वह आसपास की हवा के संपर्क में आता है. हवा में मौजूद धूल, सूक्ष्म कण और बैक्टीरिया धीरे-धीरे पानी में जमा होने लगते हैं. यही कारण है कि सुबह उठने पर वही पानी बासी या अलग स्वाद का महसूस होता है. यह बदलाव केवल स्वाद तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी असर डालता है.

बैक्टीरिया पनपने का खतरा

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि खुले पानी में बैक्टीरिया के पनपने की संभावना अधिक रहती है. रातभर स्थिर पड़े पानी में सूक्ष्म जीव विकसित हो सकते हैं, जो शरीर में जाने पर पाचन संबंधी समस्याएं या संक्रमण पैदा कर सकते हैं. खासतौर पर गर्म मौसम या बंद कमरे में यह जोखिम और बढ़ जाता है.

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धूल और कीड़ों का भी खतरा

बेड के पास रखा पानी कई बार धूल, छोटे कीड़ों या अन्य गंदगी के संपर्क में आ सकता है. इसके अलावा, अगर व्यक्ति मुंह खोलकर सोता है, तो सांस के जरिए भी बैक्टीरिया पानी तक पहुंच सकते हैं. ऐसे में सुबह उठकर वही पानी पीना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माना जाता.

क्या है सही और सुरक्षित तरीका

डॉक्टरों की सलाह है कि अगर रात में पानी रखना जरूरी हो, तो उसे खुला रखने के बजाय ढक्कन वाली बोतल या बंद बर्तन में रखें. इससे पानी बाहरी कणों और बैक्टीरिया से सुरक्षित रहता है. साथ ही यह भी बेहतर है कि सोने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पी लिया जाए, ताकि रात में बार-बार प्यास न लगे.

दिनभर हाइड्रेशन है ज्यादा जरूरी

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिनभर पर्याप्त पानी पीना सबसे जरूरी है. अगर दिन में पानी की कमी पूरी हो जाती है, तो रात में उठकर पानी पीने की जरूरत कम पड़ती है और नींद भी बिना बाधा के पूरी होती है.

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Tags: drinking water safety
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