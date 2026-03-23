Dopamine dressing: रंग-बिरंगे कपड़ों से ठीक होता है मूड… जानिए क्या है डोपामाइन ड्रेसिंग, जिससे तनाव कम कर रहे Gen-Z

Dopamine dressing: आज का ऑफिस लाइफ तेज और तनाव भरा है. लंबी मीटिंग्स, कड़ी डेडलाइन और रोज़ाना की भागदौड़ ने Gen Z को एक नया रास्ता खोजने पर मजबूर किया है: खुद को खुश रखना. इसके लिए वे अब अपने कपड़ों को हथियार बना रहे हैं. डोपामाइन ड्रेसिंग यानी चमकीले और खुश रंगों वाले कपड़े पहनकर मूड बेहतर करना, अब उनका नया फैशन ट्रेंड बन चुका है.

हॉट पिंक ब्लेजर से बदल गया मूड

सोचिए, सोमवार की सुबह और ऑफिस में वही पुरानी बोरिंग दिनचर्या. अचानक आपने हॉट पिंक ब्लेजर पहन लिया और आपका मूड तुरंत बदल गया. यही तरीका Gen Z अपनाती है. उन्हें खुश होने का इंतजार नहीं, बल्कि खुशी खुद पैदा करनी आती है.

फैशन नहीं, मूड का इलाज

Gen Z के लिए अच्छे कपड़े अब सिर्फ फैशन नहीं हैं. यह उनके तनाव और बोरियत से निपटने का तरीका बन गए हैं. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नोवेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट (INJMRD) की रिपोर्ट के अनुसार, अच्छे कपड़े पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है, मूड अच्छा रहता है और काम में दक्षता बढ़ती है.

24 साल की पत्रकार निशिता सिन्हा कहती हैं, “जब मैं अच्छे कपड़े पहनती हूं, मेरा मूड बेहतर रहता है और मैं ज्यादा काम कर पाती हूं.” इसी तरह 27 साल की प्रोडक्ट डिजाइनर खुशबू जैन बताती हैं कि जैसे कपड़े पहनती हैं, वैसा ही उनका मूड होता है.

रंगों की ताकत: पीला, लाल, और हरा

डोपामाइन ड्रेसिंग में सिर्फ रंगीन कपड़े पहनना ही नहीं, बल्कि उनका सही संयोजन भी महत्वपूर्ण है. चमकीले रंग जैसे पीला, लाल और हरा मूड को बूस्ट करते हैं और ऊर्जा देते हैं. वहीं पेस्टल और हल्के रंग मन को शांत रखते हैं. 25 साल के Gen Z टेक लीड बिलाल सानी के अनुसार, यह ट्रेंड अब कभी-कभी तनाव का कारण भी बन रहा है. जो पहले खुशी देता था, अब लोगों के लिए एक उम्मीद बन गया है. ऑफिस में हमेशा प्रोफेशनल और आकर्षक दिखना जैसे अनिवार्य हो गया है.

प्रोफेशनल दिखना भी जरूरी है

यूरोपियन जर्नल ऑफ वर्क एंड ऑर्गनाइजेशनल साइकोलॉजी (2026) की रिपोर्ट कहती है कि ऑफिस में लोग आपके कपड़ों को देखकर ही आपकी योग्यता और पेशेवर क्षमता का अंदाजा लगा लेते हैं. मनोवैज्ञानिक प्रिया वारिक बताती हैं कि सही ड्रेसिंग से काम को गंभीरता से लिया जाता है और आप भीड़ में अलग दिखते हैं.

रंग-बिरंगे कपड़े: खुशी, आत्मविश्वास और कंट्रोल

आज के Gen Z के लिए डोपामाइन ड्रेसिंग सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक टूल बन गया है. चमकीले रंग पहनकर वे अपने मूड को सुधारते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और खुद को तनावपूर्ण ऑफिस माहौल में कंट्रोल में महसूस करते हैं.