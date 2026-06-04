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गर्मी की वजह से कुछ खाना बनाने का मन नहीं करता? घर पर बनाइये टोमैटो रसम,झटपट हो जायेगा तैयार और स्वाद में भी है बेमिसाल

Tomato Rice Recipe: गर्मी में क्या आपका भी खाना बनाने का मन नहीं करता, खासतौर पर दोपहर में! तो आपकी इस समस्या का सोल्युशन है टोमेटो रसम. चिलचिलाती गर्मी में जब किचन में जाने का भी मन नहीं करता, यह रेसिपी कुछ ही देर में तैयार हो जाती है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 4, 2026 7:37:09 PM IST

टोमैटो रसम
टोमैटो रसम


Tomato Rice Recipe: गर्मी में क्या आपका भी खाना बनाने का मन नहीं करता, खासतौर पर दोपहर में! तो आपकी इस समस्या का सोल्युशन है टोमेटो रसम. चिलचिलाती गर्मी में जब किचन में जाने का भी मन नहीं करता, यह रेसिपी कुछ ही देर में तैयार हो जाती है.

रसम के साथ गर्मागर्म चावल खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है, साथ ही यह सुपाच्य और हल्का भी होता है. यह गट हेल्थ का ध्यान रखता है. दक्षिण भारतीय राज्यों में रसम राइस का प्रचलन अधिक है, लेकिन इसके बेमिसाल स्वाद और स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए अब उत्तर भारतीय राज्यों में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

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सामग्री (4–5 लोगों के लिए)  

टमाटर (पके हुए, मध्यम) – 5  
हरी मिर्ची – 2  
अदरक – 2 इंच का टुकड़ा  
लहसुन – 10 कलियां  
जीरा (कुरूर) – 1 बड़ा चम्मच  
काली मिर्च – 1/2 बड़ा चम्मच  
हल्दी पाउडर – 1/3 छोटा चम्मच  
लाल मिर्च पाउडर – 1/3 छोटा चम्मच  
हींग – 1/2 छोटा चम्मच  
नमक – स्वादानुसार  
इमली – 25 ग्राम (गुनगुने पानी में 15 मिनट भिगोएं)  
गुड़ या चीनी – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)  
कसा हुआ कोथिम्बिर – 1/4 कप  
तेल – 2 बड़े चम्मच  
सरसों (राई) – 1 छोटा चम्मच  
कड़ी पत्ते – 10–15  
सूखी लाल मिर्च – 4  
हरा धनिया – 1/4 कप (गार्निशिंग के लिए)  

बनाने की विधि

टमाटर और मसाले तैयार करना  
1. टमाटर को धोकर 4 भागों में काट लें.  
2. एक कड़ाही में 1 चम्मच तेल गरम करें, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा और काली मिर्च डालकर 2 मिनट तक हल्का भूनें.  
3. टमाटर जोड़ दें और 3–4 मिनट तक पकाएं, जब तक टमाटर नरम न हो जाए. 
4. इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर मिक्सर में पीसकर चिकना पेस्ट बना लें.  

इमली का पानी निकालना 
1. इमली को 1/2 कप गुनगुने पानी में 15 मिनट भिगोकर रखें.  
2. फिर इमली को मसलकर छान लें, इमली का पानी अलग कर लें (बिना बीजों के).  

रसम का बेस तैयार करना  
1. एक बड़े बर्तन में 2 चम्मच तेल गरम करें, उसमें राई, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते डालें.  
2. जब राई चटखने लगे, तो हींग डालकर 10 सेकंड तक भूनें.  
3. ऊपर बना टमाटर‑मसाला पेस्ट मिलाएं और 2 मिनट तक इसमें भूनें.  
4. यदि गाढ़ा हो जाए, तो 1 कप पानी मिलाकर उबालें.  
5. अब इमली का पानी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गुड़/चीनी और ज़रूरतनुसार पानी (कुल 4–5 कप) मिलाएं. 6. मिश्रण को तेज़ आंच पर 5–7 मिनट तक उबालें, जब तक रसम सुगंधित और हल्का गाढ़ा न हो जाए.  

तड़का लगाना और सर्व करना  
1. गैस बंद करें, ऊपर से हरा धनिया और कोथिम्बिर छिड़कें.  
2. 2 मिनट ढककर रखें, ताकि सुगंध बनी रहे.  
3. गर्मागरम रसम को चावल, पापड़, या सूप के रूप में सर्व करें. 

Tags: healthy foodsouth indian foodsummer food
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