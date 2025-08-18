Home > लाइफस्टाइल > फ्रिज की बदबु होगी अब मिनटों में गायब, Newspaper चला देगा अपना जादू!

फ्रिज की बदबू एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। न्यूजपेपर का आसान हैक, बेकिंग सोडा या कॉफी पाउडर जैसे घरेलू उपाय, और नियमित सफाई इसे दूर रखने में मदद करते हैं।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 18, 2025 21:36:57 IST

किचन में फ्रिज हमारे खाने को सुरक्षित रखने में सबसे बड़ा हाथ फ्रिज का होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में से हमें कुछ अजीब सी बदबू आने लगती है जो कि उसे खाने को तो प्रभावित कर देती हैं साथ ही साथ उसके आसपास के माहौल को भी प्रभावित कर देती है। यह समस्या अक्सर पुरानी सब्जियों, फलों या फिर दूध और ऐसी चीजों से आने लगती है जो फ्रिज में रखे रखे खराब हो जाती है। फ्रिज की बदबू को कोई नजर अंदाज भी नहीं कर सकता है। 

क्या न्यूजपेपर भी है हटा सकता है आपके फ्रिज की बदबू को ?

फ्रिज की बदबू को दूर हटाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका पुराने  न्यूजपेपर को इस्तेमाल करना माना जाता है। अगर आप फ्रिज की सेल्फ को खाली करके उसमें मौजूद खाने पीने की चीजों को निकाल कर बाहर रख दे और अपने  न्यूजपेपर को फोल्ड करके फ्रिज के सेल्फ पर रखें तो शायद न्यूज़पेपर में मौजूद कागज वाला केमिकल और नेचुरल तत्व  बदबू  को अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ घंटे में या रात भर उसको वैसा ही रखने से बदबू काफी हद तक कम हो जाती है। 

फ्रिज की बदबू दूर करने के और भी होते हैं कई सारे तरीके

फ्रिज की बदबू को दूर करने के लिए घर में ही कुछ ऐसी चीज उपलब्ध होती है जो कि इसकी बदबू को काफी हद तक दूर कर सकती है जैसे कि आप बेकिंग सोडा, कॉफी पाउडर को किसी एक छोटे कटोरे में डालकर अपने फ्रिज में पूरी रात रख सकते हैं। जिससे कि यह सभी चीज फ्रिज की सारी गंध को ऑब्जर्व कर लेगी और फ्रिज को वापस से फ्रेशनेस से भर देंगी। इसके अलावा फ्रिज में खाने की चीजों को ढककर रख सकते हैं। 

 फ्रिज की रोजाना साफ-सफाई करना होता है बेहद जरूरी

फ्रिज की बदबू से बचने के लिए हमें फ्रिज को हफ्ते में एक बार जरूर साफ करना चाहिए ताकि और उसे फ्रिज की साफ सफाई में हमें पूरे फ्रिज को खाली कर कर उसके सेल्फ पर साबुन या फिर किसी भी हल्की क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए और खराब और पुरानी चीजों को तुरंत निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। फ्रिज के दरवाजे को भी समय पर साफ करना काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि यह नियमित सफाई हमारे फ्रिज को बिल्कुल ताजगी से भर देती  है और उसमें बदबू आने से भी रुकते हैं। 

