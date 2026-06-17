क्या फास्ट फूड खाने से बिगड़ता है हार्मोनल बैलेंस, शरीर पर कैसे पड़ता है असर, ऐसे करें कंट्रोल

Maintain Harmonal Balance: आज के समय में लोगों को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद होता है. वे अक्सर बाहर से जंक फूड खाते हैं. अगर घर में हैं और अचानक से कुछ खाने को मन करता है, तो स्विगी, जोमैटो समेत तमाम प्लेटफॉर्म से खाना मंगाकर खा लेते हैं. अधिकतर जगहों पर जंक फूड या फास्ट फूड ही मंगाया जाता है. हालांकि फास्ट फूड ज्यादा खाने से शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है. ऐसा करने से शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता है. इससे केवल वजन ही नहीं बढ़ता बल्कि कई आंतरिक ग्रंथियों पर भी इसका असर पड़ता है. आइए जानते हैं जंक फूड खाने से शरीर पर क्या असर होता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है?

शरीर पर क्या असर पड़ता है?

फास्ट फूड खाने से इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाता है. फास्ट फूड में अत्यधिक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और चीनी पाई जाती है, जो शुगर का स्तर बढ़ा सकता है. इससे इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है.

फास्ट फूड में थैलेट्स रसायन पाया जाता है, जो प्लास्टिक की पैकेजिंग से खाने में पहुंचता है. ये एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है.

फास्ट फूड में मौजूद अनहेल्दी फैट और प्रिजर्वेटिव्स शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है.

जंक फूड लेप्टिन और घ्रेलिन पर असर डाल सकते हैं. ये भूख और पेट भरने का संकेत देते हैं. ऐसे में आप जंक फूड ज्यादा खा लेते हैं और आपका वजन बढ़ने लगता है.

हार्मोनल बैलेंस को कैसे करें कंट्रोल?

अगर आप हार्मोनल बैलेंस को मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हेल्दी डाइट अपनानी चाहिए. इसके लिए आप अपने खाने में साबुत अनाज, हरी सब्जियां, नट्स और बीज शामिल कर सकते हैं. इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो हार्मोन बैलेंस करने में मदद करते हैं.

हार्मोनल बैलेंस करने के लिए रिफाइंड, शुगर और मैदे से बनी चीजों से दूर रहें. कोशिश करें कि घर का बना ताजा खाना ही खाएं.

अपने भोजन में ज्यादा प्रोटीन वाले अंडा, दालें, मछली और टोफू शामिल करें. इससे भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन बैलेंस रहते हैं.

खाने के साथ ही आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है. आपको योग या दूसरी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. इससे हार्मोन्स का स्तर बेहतर बना रहता है.

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