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क्या जीरे का पानी सच में दूर करता है पेट की समस्याएं? सच या मिथक, एक्सपर्ट्स से जानें पूरी सच्चाई

अक्सर लोग सुबह उठकर खाली पेट जीरा पानी पीते हैं, जो पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है. कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं. आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कहते हैं?

By: Deepika Pandey | Published: June 7, 2026 12:58:29 PM IST

जीरा पानी पीने के फायदे
जीरा पानी पीने के फायदे


Jeera Water Benefits: आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीना चाहिए. ऐसा करने से पेट संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है. हालांकि इसको लेकर दो गुट हैं, एक तरफ लोगों को कहना है कि ये सच में फायदेमंद है. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं. आइए जानते हैं कि इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और आपको अपना ध्यान कैसे रखना है? 

बता दें कि रोज जीरे का पानी पीने से पाचन बेहतर होता है. ये कोई मिथक नहीं बल्कि पूरी तरह से सिद्ध है. जीरे के पानी के रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करने से पाचन तंत्र पर सकारात्मक असर पड़ता है. ये पेट से संबंधित परेशानियों से राहत दिलाने में मदद करता है.

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जीरा पानी के फायदे

  • बता दें कि जीरे में थाइमोल पाया जाता है, जो अन्य आवश्यक तेल लार ग्रंथियों को सक्रिय करने में मदद करते हैं. इससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है. 
  • जीरे का पानी लिवर से पित्त रस को बढ़ाने में मदद करता है. ये फैट और दूसरे जटिल पोषक तत्वों को तोड़ने में फायदेमंद है.
  • जीरे का पानी कार्मिनेटिव है, जो  पेट में ऐंठन, सूजन और पेट की गैस को ऐंठन कम करने में मदद करता है.
  • ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कब्ज से राहत मिल सकती है.

जीरा पानी का सेवन कैसे करें?

एक्सपर्ट्स की मानें, तो जीरा पानी पीने का तरीका सही होने से पेट को लाभ मिलता है. इसके लिए  सबसे पहले आपको एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा डालना है और उसे रात भर भिगोकर छोड़ देना है. सुबह के समय इसे उबालकर, छान लें और गुनगुना पिएं. आप इसमें नींबू की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोजाना एक या दो गिलास से ज्यादा इसका सेवन न करें. ज्यादा पीने से पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है.

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