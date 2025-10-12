तनाव से कमज़ोर होता है दिमाग: डॉक्टर से जानें इसे हेल्दी और शांत रखने के 5 आसान तरीके

Five ways to keep your mind healthy: आज के इस दौर में हर किसी के अंदर तनाव की स्थिति देखने को मिलती है. हर कोई अपनी परेशानी से परेशान है. तनाव में रहने से इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, जो हमें बाकी अन्य कामों में रुकावट का खेद बनता है. इसी को लेकर फरीदाबाद स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के न्यूरोलॉजी निदेशक डॉ. विनीत बंगा ने हमारे दिमाग को शांत और स्वस्थ रखने के लिए यह पांच आसान तरीके बताए हैं.

न्यूरोलॉजी निदेशक ने क्या दी सलाह:

हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के न्यूरोलॉजी निदेशक डॉ. विनीत बंगा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादा तनाव लेने से हमारा दिमाग धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है और इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है. दिमाग को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए उन्होंने दैनिक दिनचर्या में कुछ ज़रूरी बदलावों की बेहतरीन सलाह दी है.

सबसे पहले हेल्दी डाइट पर करें फोकस:

डॉ. विनीत बंगा ने बताया की दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. दिमाग की सेहत के लिए पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है. एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर खाद्य पदार्थ हमारे दिमाग को ऊर्जा देने में काफी मदद करती है. अपने भोजन में पत्तेदार साग, जामुन, मछली, मेवे और बीज को शामिल करना न भूलें.

रोज़ाना व्यायाम करने से दिमाग रहेगा शांत:

प्रतिदिन व्यायाम करने से दिमाग में रक्त संचार (ब्लड सर्कुलेशन) बेहतर होता है, जिससे आपकी याददाश्त काफी तेज़ होती है. हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक पैदल चलना, तैरना या योग जैसी शारीरिक गतिविधियां करने से हमारा दिमाग शांत महसूस करता है.

दिमाग को तेज़ बनाने वाले गेम खेलना है ज़रूरी:

व्यायाम के अलावा आप अपने दिमाग को तेज़ बनाने के लिए कई प्रकार के गेम भी खेल सकते हैं. जैसे पहेलियां सुलझाना, किताबें पढ़ना या फिर कोई संगीत वाद्ययंत्र बजाना. यह सब करने से आपका दिमाग तेज़ रहता है और आपको अच्छा महसूस कराने में काफी लाभदायक भी साबित होता है.

सही तरीके से नींद लेना है सबसे महत्वपूर्ण:

हर रात 7-9 घंटे की अच्छी और आरामदायक नींद लेना दिमाग के लिए बेहद ही आवश्यक है. रात में ठीक से नहीं सोने से आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं, जिससे आपको कामों में मन नहीं लगता है. सोने से पहले कैफीन का सेवन न ही करें तो यह ज्यादा अच्छा होगा. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, खासकर मोबाइल फोन, का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दें.

दिमाग को तनाव लेने से रोकने में करें मदद:

तनाव दिमाग पर नकारात्मक असर डालता है. ज्यादा तनाव लेने से इंसान का व्यवहार चिड़ाचिड़ा रहता है. तनाव से राहत पाने के लिए सबसे पहले एक गहरी सांस लेने की कोशिश करें और फिर अपने आंख को बंद कर ध्यान लगाएं. इसके साथ ही अपनी मनपसंद चीज़ें सीखें या फिर अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ ज्यादातर समय बिताएं. ऐसा करने से आपका दिमाग तनाव के बारे में सोचना बंद कर देगा.

तो यह है कुछ पांच आसान तरीके जिससे आपका दिमाग स्वस्थ और मन को शांत रखने में आपकी पूरी मदद करेगा. तो देर किस बात की आज से ही इन पांच कामों का पालन करना शुरू कर दें.