बासी रोटी में छुपे हो सकते हैं फायदे और नुकसान, जानें किस तरह से डालती हैं आपकी सेहत पर असर

बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं की बासी रोटी खाने से उनकी सेहत पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसकी काफी सारे फायदे माने जाते हैं असली बात यह है कि बसी रोटी सेहत के लिए अच्छी भी हो सकती है और कई बार  यह हमारी सेहत पर नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकती है।

Published: August 17, 2025 18:04:26 IST
Published: August 17, 2025 18:04:26 IST

Benefits Of Basi Roti: इंडियन घर में रोटी बनना एक आम बात होती है कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद भी कुछ रोटियां बच जाती है और लोग उसे अगले दिन भी खा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं की बासी रोटी खाने से उनकी सेहत पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसकी काफी सारे फायदे माने जाते हैं असली बात यह है कि बसी रोटी सेहत के लिए अच्छी भी हो सकती है और कई बार  यह हमारी सेहत पर नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रोटी को किस तरह से रखा गया और किस समय पर खाई जा रही है। 

ठंडी रोटी हो सकती है सेहत के लिए फायदेमंद

अगर हम भी रात की बची हुई रोटी को साफ सुथरी जगह पर ढक कर रखे तो, अगले दिन के लिए वह काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। हम सुबह-सुबह ठंडी और बासी रोटी को दूध या छाछ के साथ खा सकते हैं क्योंकि हमारे पेट को ठंडक देती है और हमारे पाचन में भी मदद करती है। हमारे शरीर को पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है गर्मी के मौसम में कई लोग बासी रोटी को हेल्दी ऑप्शन भी मानते हैं। 

लंबे समय तक खुली रखने से रोटी में पनप सकते हैं बैक्टीरिया

बासी रोटी खाने से हमारे पेट को काफी ज्यादा हल्का महसूस होता है लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम रोटी को अच्छे से ढक कर रखें क्योंकि कई बार अगर रोटी को खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे हम लोगों को फूड प्वाइजनिंग का खतरा हो सकता है, इसलिए अगर आपको भी बासी रोटी खानी है तो आपको उसे रात भर अच्छे से ढक कर रखना होगा और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना होगा। 

कब नुकसान पहुंचती है बासी रोटी

अगर आप भी रोटी गोल लंबे समय तक अपने रूम टेंपरेचर पर छोड़ देते हैं तो उसमें मॉइश्चर और बैक्टीरिया मिलकर रोटी को खराब कर देते हैं और अगर हम ऐसी रोटी खा लेते हैं तो इससे हमें पेट दर्द, उल्टी जैसे प्रॉब्लम हो सकती है और खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बासी रोटी खिलाने से हमें बचाना चाहिए क्योंकि उनकी पाचन शक्ति काफी ज्यादा कमजोर होती है

सही तरीके से खाएं और हेल्दी आदतों को अपनाने की आदत डालें

अगर आप भी बासी रोटी खाने काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है जैसे की रोटी को हमेशा साफ-सफाई और ढक कर रखें सुबह के समय आप इस दूध, दही के साथ खा सकते हैं और कोशिश करें कि बासी रोटी को ताजी सब्जियां और दाल के साथ ना खाएं। 

