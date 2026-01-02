Home > लाइफस्टाइल > क्या सच में नए साल पर 12 अंगूर खाने से पूरी होती हैं इच्छाएं, जानिए क्या है सच्चाई?

12 Grape Tradition: 12 अंगूर खाने की परंपरा नए साल पर हर महीने के लिए एक इच्छा पूरी करने का तरीका है. ये जादू नहीं, बल्कि मानसिक ध्यान और नए साल की सोच को साफ करने का तरीका है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 2, 2026 2:26:46 PM IST

12 Grape Tradition: जैसे ही नया साल आता है, लोग जश्न मनाते हैं. कुछ लोग शैम्पेन खोलते हैं, कुछ नए साल के संकल्प बनाते हैं. लेकिन कुछ जगहों पर और अब सोशल मीडिया पर, लोग 12 अंगूर खाने की परंपरा अपना रहे हैं.

ये परंपरा बहुत सरल है. आप 12 अंगूर खाते हैं, हर अंगूर के साथ एक इच्छा करते हैं. इसका मतलब है, साल के हर महीने के लिए एक इच्छा. ये तरीका हल्का-फुल्का और मजेदार लगता है, लेकिन इंटरनेट पर ये अब काफी लोकप्रिय हो गया है.

सोशल मीडिया ने इसे बनाया ग्लोबल

कुछ साल पहले ये परंपरा सिर्फ कुछ देशों तक सीमित थी. लेकिन अब ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है. पॉप कल्चर ने इसे और फेमस किया. उदाहरण के लिए, टीवी शो Modern Family में ग्लोरिया ने इसे करते हुए देखा गया. लोग घबड़ाहट में अंगूर खाते हुए अपनी इच्छाएं बोलते हैं.

इसके बाद TikTok और Reddit जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग इसे ट्रेंड बनाने लगे. अब हर जगह लोग नए साल की इच्छाओं को अंगूर के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं.

क्या ये सच में काम करता है?

एक 27 साल की महिला, जो साउथ दिल्ली में रहती हैं, ने बताया कि उन्होंने पहली बार ये परंपरा Modern Family में देखी थी. 2024 में उन्होंने इसे अपनाया लेकिन आधी रात को घबरा गईं और कुछ भी इच्छा नहीं कर पाईं.

अगले साल, 2025 में उन्होंने 12 इच्छाओं की लिस्ट लिखी और हर अंगूर के साथ एक इच्छा पूरी तरह सोची. बाद में उन्होंने देखा कि कई इच्छाएं सच हुईं. उदाहरण के लिए, उन्होंने चाहा था कि समुद्र के किनारे कुछ समय जियें और ये सच हुआ, भले ही रास्ता सीधा न था. उनका कहना है कि अंगूर ने अकेले काम नहीं किया. ये मानसिक तैयारी का हिस्सा था. अंगूर ने सिर्फ उनकी इच्छाओं को याद रखने में मदद की.

अनुभव और कहानियां

Reddit पर 18 साल के एक शख्स ने बताया कि उन्होंने कठिन साल में ये परंपरा अपनाई. उन्होंने सभी इच्छाएं पूरी नहीं कीं, लेकिन उन्हें खुद से प्यार करना सीखने का अनुभव मिला, जिसने उनकी बाकी जिंदगी को बदल दिया.

एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि चार साल पहले उन्होंने ये परंपरा अपनाई और जनवरी के अंत तक अपने भावी पति से मिले. एक ने विश्वास बढ़ाने की इच्छा जताई और अचानक उन्हें लोग ज्यादा ध्यान देने लगे. किसी ने प्रकृति से जुड़ने की इच्छा जताई और उन्होंने समुद्र में तैरना और बगीचे की देखभाल करना शुरू किया.

विज्ञान या जादू?

सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुईं, लेकिन एक पैटर्न देखा गया. ज्यादातर लोग इसे जादू नहीं मानते. ये मानसिक ध्यान और उद्देश्य का काम करता है. इच्छाएं लिखना, उन्हें दोहराना और आधी रात को अंगूर खाने का पल, ये सभी चीजें साल भर के लिए लक्ष्य को याद रखने में मदद करती हैं.

12 अंगूर की परंपरा शायद अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक रोक कर सोचने का पल है. ये हमें कहने का मौका देता है: यह मेरी इच्छाएं हैं. चाहे इसे इच्छाओं को सच करने का तरीका मानें, या नए साल की एक मजेदार परंपरा, बहुत से लोग साल की शुरुआत थोड़ा स्पष्ट और सकारात्मक सोच के साथ कर रहे हैं एक अंगूर एक समय में.

 

