ग्लोइंग और साफ स्किन के लिए अपनाएं कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स

कोरियन स्किनकेयर पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि उनकी स्किन हमेशा ग्लोइंग, साफ और हेल्दी दिखाई देती है. लोग अक्सर सोचते हैं कि इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स और लंबे रूटीन की जरूरत होती है, लेकिन सच यह है कि कई सीक्रेट्स हमारी रसोई में ही छिपे हुए हैं.

By: Komal Singh | Published: October 24, 2025 1:23:34 PM IST

कोरियन ब्यूटी रूटीन का सबसे बड़ा राज यह है कि वे नेचुरल चीजों पर भरोसा करते हैं. उनका मानना है कि स्किन को अंदर और बाहर दोनों तरह से पोषण देना चाहिए. यही कारण है कि घरेलू नुस्खे और किचन इंग्रेडिएंट्स उनकी स्किनकेयर का अहम हिस्सा होते हैं. इनका असर धीरे-धीरे लेकिन गहराई से होता है, जिससे त्वचा लंबे समय तक हेल्दी रहती है. तो चलिए जानते हैं, आपकी ही किचन में छुपे वो आसान Korean skincare secrets जो बिना ज्यादा खर्च किए आपकी त्वचा को निखार सकते हैं.

 

 चावल का पानी – नैचुरल स्किन टोनर

 

कोरियन महिलाएँ सदियों से चावल के पानी का इस्तेमाल करती आ रही हैं. चावल को भिगोकर या उबालकर बचा हुआ पानी चेहरे पर लगाने से स्किन टोन हल्की और ग्लोइंग होती है. इसमें मौजूद विटामिन B और ऐमिनो एसिड स्किन को पोषण देते हैं और दाग-धब्बों को हल्का करते हैं. यह नैचुरल टोनर स्किन की हाइड्रेशन भी बनाए रखता है. हफ़्ते में 2-3 बार चावल का पानी कॉटन पैड से लगाने पर स्किन साफ और चमकदार नजर आती है.

 

शहद – नैचुरल मॉइस्चराइज़र

 

शहद सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि स्किन को नरम और ग्लोइंग बनाने के लिए भी कारगर है. इसमें ऐंटिबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पिंपल्स को कम करती हैं. कोरियन ब्यूटी रूटीन में शहद को फेस पैक में मिलाकर लगाया जाता है, जिससे स्किन डीप्ली मॉइस्चराइज होती है. यह रूखी त्वचा को मुलायम बनाता है और नेचुरल glow लाता है. हफ़्ते में 2-3 बार शहद को चेहरे पर हल्के मसाज के साथ लगाने से बेहतरीन नतीजे मिलते हैं.

 

ग्रीन टी – एंटी-एजिंग सीक्रेट

 

ग्रीन टी पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्किन पर करने से भी कमाल दिखता है. इसमें मौजूद ऐंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को कम करते हैं और स्किन को जवान बनाए रखते हैं. कोरिया में ग्रीन टी से बने पैक और स्टीम बहुत लोकप्रिय हैं. इस्तेमाल के लिए ग्रीन टी बैग्स को ठंडा करके आँखों पर रखें या फिर चाय का पानी चेहरे पर छिड़कें. यह थकी हुई स्किन को ताज़गी देता है और एजिंग को स्लो करता है.

 

 खीरा – कूलिंग और हाइड्रेशन

 

खीरा अपनी ठंडक और हाइड्रेशन के लिए जाना जाता है. कोरियन स्किनकेयर में इसे फेस पैक या स्लाइस के रूप में सीधे चेहरे पर लगाया जाता है. इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो स्किन को हाइड्रेट करती है और सनबर्न को शांत करती है. नियमित इस्तेमाल से स्किन टोन समान दिखती है और डार्क सर्कल्स भी कम होते हैं. गर्मियों में खीरा का पैक नैचुरल फ्रेशनेस देता है और चेहरे की थकान दूर करता है.

 

Tags: DIY Korean skincareglowing skin remediesKorean skincare at homeNatural beauty tips
