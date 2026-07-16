Home > लाइफस्टाइल > स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, ‘मिलियन डॉलर लुक’ के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!

स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, ‘मिलियन डॉलर लुक’ के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!

बेहतर दिखने वाली तस्वीरों के लिए हमेशा महंगे स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है. घर पर सिंपल-सी चीजें भी कमाल दिखा सकती हैं. जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल जो फोटोग्राफर्स के लिए एक फेवरेट DIY लाइटिंग टूल है.

By: Kajal Jain | Published: July 16, 2026 6:19:42 PM IST

स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, 'मिलियन डॉलर लुक' के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!
स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, 'मिलियन डॉलर लुक' के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!


अभी तक आपने एल्युमिनियम फॉइल का यूज सिर्फ फूड पैकेजिंग में किया होगा. सोशल मीडिया पर Wifi राउटर की स्पीड बढ़ाने और ज्वैलरी चमकाने में भी एल्युमिनियम फॉइल के मैजिकल रिजल्ट देखे गए हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप एल्युमिनियम फॉइल का यूज अपनी बेहकरीन तस्वीरों को खींचने के लिए भी कर सकते हैं. जी हां. घर में मौजूद एल्युमिनियम फॉइल को फोटोग्राफी के दौरान एक्सट्रा लाइट को रिफ्लेक्ट करने, सॉफ्ट टच देने, डिफ्यूजल इफेक्ट देने में कर सकते हैं. इसे कार्डबोर्ड या फोम पर चिपकाकर बड़ा रिफ्लेक्टर बना सकते हैं, जो पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट शॉट्स और कैजुअल फोटो को बेहतर बनाने का किफायती तरीका है. जानिए एक नॉर्मल फोटोग्राफी को प्रोफेशनल टच देने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज कैसे करना है? इस ट्रिक के क्या-क्या बेनिफिट हैं-

एल्युमिनियम फॉयल ट्रिक

एल्युमिनियम फॉयल का एक चमकदार-साधारण सा टुकड़ा फोटोग्राफी के एक्सपीरिएंस को नेक्सट लेवल पर ले जा सकता है. इसके लिए एक मैट बोर्ड या मजबूत कार्डबोर्ड शीट, रबड़ सीमेंट चाहिए. सबसे पहले बोर्ड पर हल्का-सा गोंद लगाए और उस पर फॉयल बिछा दें. एल्युमिनियम फॉइल के चमकदार हिस्से को बाहर की ओर रखें क्योंकि यह ब्लर हिस्से के मुकाबले ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है.

You Might Be Interested In

आप चाहें तो जिस सब्जेक्ट या इंडीविजुअल की तस्वीरें खींची जा रही हैं, उसके हिसाब से भी रिफ्लेक्टर का साइज डिजाइन कर सकते हैं. आप सेटअप को और भी आकर्षक बनाना चाहते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल के तीन पैनल को आपस में टेप से जोड़कर एक फोल्डेबल रिफ्लेक्टर बना सकते हैं, जो अपने आप में एक स्टैंड का काम करेगा. आजकल यह सिंपल DIY सेटअप फोटोग्राफर्स को काफी पंसद आ रहा है. यह लाइट को ठीक उस दिशा में मोड देता है जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है.

क्यों खास है एल्युमिनियम फॉइल?

एल्युमिनियम फॉइल महंगे रिफ्लेक्टर्स की तुलना में काफी सस्ती है और बेहतर ढंग से काम करती है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह लाइट क्रिएट नहीं करती, बल्कि यह एक्सट्रा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एडोब के फोटोग्राफी एक्सपर्ट हताते हैं कि जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो लाइट को रीडायरेक्ट करते हैं जिससे हैवी शैडो कम हो जाती है और लाइट हर एक जगह समान रूप से फैल जाती है. इसके लिए ज्यादातर सिल्वर रिफ्लेक्टिव सरफेस का यूज किया जाता है क्योंकि यह सीन के कलर को चेंज किए बिना न्यूट्रल लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है.

आपको बता दें कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी स्टूडियो में इसी ट्रिक को यूज किया जा रहा है जिससे लाइट को सही साइज में ढ़ालने और डार्क एरिया को सॉफ्ट टच देने में मदद मिलती है.

और भी सॉफ्ट कर सकते हैं लाइट?

डिजिटल कैमरा वर्ल्ड के मुताबिक, एक और तरकीब है जिसका यूज कई फोटोग्राफर करते हैं. एल्युमिनियम फॉयल को पूरी तरह से स्मूद छोड़ने के बजाए, कार्डबोर्ड पर चिपकाने से पहले थोड़ा-सा मोड़ सकते हैं जिससे लाइट बिखर जाती है. इससे हार्ड रिफ्लेक्शन के बजाए ज्यादा नेचुरल लाइट मिलेगी. स्पेशली जब आप यह पोर्ट्रेट, क्लोज-अप शॉट्स और प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं तो सॉफ्ट लाइट अच्छे रिजल्ट देती है.

फोटोग्राफरों को यह ट्रिक क्यों पसंद है?

एल्युमिनियम फॉइल ट्रिक की पॉपुलैरिटी के पीछे इसकी सिंपलीसिटी है. अक्सर प्रोफेशनल दिखने वाली लाइटिंग ही एक सिंपल-सी फोटो को अट्रैक्टिव बना देती है. कैमरे और स्मार्टफोन हर साल बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अच्छी इमेज क्वालिटी के लिए लाइटिंग का मेन रोल है. यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्डबोर्ड पर एल्युमीनियम फॉयल की सिंपल-सी शीट चिपकाने से महंगे फोटोग्राफी डिवाइस जैसे इफेक्ट पैदा होते हैं, बल्कि यह महंगे रिफ्लेक्टर्स का किफायती रिप्लेसमेंट भी है.

ये भी पढ़ें:- यार हो तो ऐसा… बुरे वक्त में दोस्त ने दिए थे 1,000 रुपये, 35 साल बाद ‘बिना फोन नंबर-पते’ के ढूंढ निकाला घर, सूद समेत चुकाया 25,000 का कर्ज!

Tags: aluminium foil paperdiy trickhome remediesprofessional photoshoot
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026

मानसून में कहां नहीं घूमना चाहिए?

July 16, 2026

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026
स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, ‘मिलियन डॉलर लुक’ के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, ‘मिलियन डॉलर लुक’ के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!
स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, ‘मिलियन डॉलर लुक’ के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!
स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, ‘मिलियन डॉलर लुक’ के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!
स्मार्टफोन से भी आएगी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी फोटो, ‘मिलियन डॉलर लुक’ के लिए एक बार जरूर आजमाएं एल्युमिनियम फॉयल का ये देसी जुगाड़!