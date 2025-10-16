Home > लाइफस्टाइल > Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा

Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा

Diwali Sofa Cleaning Tips : दिवाली की सफाई में सोफा भी शामिल करें. माइल्ड शैम्पू, नींबू और स्पंज से घर पर ही आसानी से साफ करें. नमी से बचें और सही तरीके से सुखाएं, सोफा बनेगा नया जैसा.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 16, 2025 5:29:28 AM IST

Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा

Diwali Sofa Cleaning Tips : जब बात आती है दिवाली की सफाई की, तो हम दीवारें, पर्दे, अलमारी और फर्श चमकाने में तो जुट जाते हैं, लेकिन घर की असली शान – सोफा अक्सर नजरअंदाज रह जाता है. जबकि सोफा ही वो फर्नीचर है जो मेहमानों की नजर सबसे पहले खींचता है. अगर आपका सोफा साफ, चमकदार और फ्रेश दिखे, तो पूरा घर एकदम नया लगता है. लेकिन फैब्रिक सोफा साफ करना आसान नहीं होता – खासकर अगर वो महंगा और डेलिकेट हो.

अक्सर लोग डरते हैं कि कहीं सफाई करते-करते सोफे का रंग फीका न पड़ जाए या फैब्रिक खराब न हो जाए. इस डर के चलते वे उसे ड्राई क्लीनिंग के हवाले कर देते हैं – जो महंगी भी होती है और टाइम भी लेती है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि यूट्यूबर पूनम देवनानी ने एक बेहद आसान, सस्ता और कारगर तरीका बताया है जिससे आप अपने सोफे को घर पर ही सेफली क्लीन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस प्रोसेस के स्टेप-बाय-स्टेप तरीके.

सबसे पहले हटाएं धूल और मिट्टी

सोफा साफ करने से पहले उसकी सतह पर जमी धूल और मिट्टी को हटाना सबसे जरूरी स्टेप है. सोफे की दरारों और कोनों में महीन धूल जमा होती है, जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन सफाई में रुकावट डालती है.

 वैक्यूम क्लीनर से कोनों तक सफाई करें.
 अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो सॉफ्ट ड्राइ क्लॉथ या माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छी तरह डस्टिंग करें.
 कुशन, आर्मरेस्ट और हैंडल पर खास ध्यान दें.

जितनी अच्छी तरह धूल हटेगी, उतनी ही बेहतर सफाई का असर नजर आएगा.

नींबू और माइल्ड शैम्पू का घरेलू क्लीनिंग घोल

महंगे फैब्रिक सोफे की सफाई के लिए किसी केमिकल क्लीनर की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही एक नेचुरल और कलर-सेफ क्लीनर बना सकते हैं.

 एक बाउल में गुनगुना पानी लें.
 उसमें थोड़ा माइल्ड शैम्पू डालें (बच्चों का शैम्पू सबसे बढ़िया है).
 अब उसमें एक नींबू का रस मिलाएं.

नींबू एक नेचुरल क्लीनर है ये दाग भी हटाता है और दुर्गंध भी. लेकिन ध्यान रहे – सिरका (Vinegar) का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये कई बार कपड़े का रंग हल्का कर सकता है.

स्क्रबर का सही चुनाव

सफाई में इस्तेमाल होने वाला स्क्रबर भी बेहद मायने रखता है. हर फैब्रिक के लिए अलग स्क्रबर होना चाहिए:

 सिंथेटिक या पतले फैब्रिक के लिए स्पंज बेस्ट है.
 मोटे या मजबूत कपड़े के लिए सॉफ्ट ब्रश या स्कॉच ब्रश इस्तेमाल करें.

इससे दाग वाली जगहें, कोने और आर्मरेस्ट जैसी जगहें भी आसानी से साफ होंगी.

झाग से करें नमी वाली सफाई

सीधा पानी सोफे के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे फैब्रिक में नमी रह जाती है और फंगस या बदबू की समस्या हो सकती है. इसलिए सही तरीका अपनाएं:

 तैयार किए गए नींबू-शैम्पू घोल में स्पंज डुबोएं.
 स्पंज को हल्के से निचोड़ें ताकि वह नम रह जाए, गीला नहीं.
 अब धीरे-धीरे सोफे की सतह को साफ करें.
 जोर से रगड़ें नहीं, बल्कि प्यार से साफ करें ताकि फैब्रिक पर असर न पड़े.

सही ढंग से सुखाएं सोफा

सफाई के तुरंत बाद सोफे को सुखाना जरूरी है. लेकिन गलती से भी इसे धूप में ना रखें, क्योंकि इससे रंग फीका हो सकता है.

 पंखा चला दें या खिड़कियां खोल दें ताकि ताजी हवा अंदर आए.
 कुछ ही घंटों में आपका सोफा पूरी तरह सूख जाएगा और एकदम नया-नया लगेगा.

इस आसान, सस्ते और सेफ तरीके से आप अपने फैब्रिक सोफे को दिवाली से पहले नई चमक दे सकते हैं. न तो किसी महंगे क्लीनर की जरूरत, न ड्राई क्लीनिंग के झंझट. बस थोड़ी सी सावधानी और आपका सोफा फिर से बन जाएगा घर की शोभा.

Tags: Diwali cleaning tipsfabric sofa cleaning hackshow to clean sofa at home
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा
Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा
Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा
Diwali Sofa Cleaning Tips : ड्राई क्लीनिंग छोड़िए! इस घरेलू नुस्खे से बिना पैसे खर्च किए चमकाएं महंगा सोफा