Diwali 2025 Sweets : बाजार की मिठाइयों को कहें अलविदा! घर पर बनाएं ये खास चॉकलेट बर्फी, बनाना है बेहद आसान

Chocolate Burfi Recipe : दिवाली सिर्फ दीपों और पूजा-पाठ का त्योहार ही नहीं है, बल्कि ये अपनों के साथ मिठास बांटने का भी खास मौका होता है. इस पावन पर्व पर मिठाइयों की दुकानें लोगों से खचाखच भरी रहती हैं, लेकिन कई लोग बाजार के मिठाई की बजाय घर पर कुछ खास और हेल्दी बनाना पसंद करते हैं. अगर आप भी इस बार दिवाली या धनतेरस से भाई दूज तक के त्योहारों के दौरान कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो पारंपरिक मिठाई से हटकर चॉकलेट बर्फी जरूर ट्राई करें. ये मिठाई बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगी और बनाने में भी बेहद आसान है.

चॉकलेट बर्फी: स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल

चॉकलेट बर्फी एक ऐसा डेजर्ट है जिसमें पारंपरिक भारतीय मिठास के साथ मिलती है वेस्टर्न फ्लेवर की ट्विस्ट. ये बर्फी बनाने में जितनी सरल है, खाने में उतनी ही लाजवाब. इसमें नट्स की क्रंच और कोकोआ का डीप फ्लेवर इसे और भी स्पेशल बना देता है. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

जरूरी सामग्री (Ingredients)

चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए आपको चाहिए:

2 कप मिल्क पाउडर

½ कप कंडेंस्ड मिल्क

2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर

2 चम्मच देसी घी

¼ कप चीनी (स्वादानुसार कम-ज्यादा करें)

कटे हुए नट्स – बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट

स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

सभी ड्राई फ्रूट्स को छोटे टुकड़ों में काट लें. एक पैन गर्म करें और उसमें थोड़ा घी डालकर कुछ नट्स को हल्का सा भून लें. बाकी के नट्स गार्निशिंग के लिए बचा कर रखें.

अब उसी पैन में बचा हुआ घी डालें और उसमें कंडेंस्ड मिल्क व मिल्क पाउडर मिलाएं. इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं ताकि कोई गांठ न पड़े.

जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तब उसमें कोकोआ पाउडर डालें. इसे भी अच्छे से मिलाते रहें ताकि बर्फी का रंग और स्वाद दोनों संतुलित हों.

अब इसमें पहले से फ्राई किए गए नट्स मिला दें. एक समतल ट्रे को घी से ग्रीस करें और तैयार मिश्रण उसमें फैलाएं. चम्मच या कल्छी से इसे समतल कर लें.

बर्फी के ऊपर बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स छिड़कें और हल्के हाथों से दबाएं ताकि वो बर्फी से चिपक जाएं. जब बर्फी ठंडी हो जाए, तो चाकू से मनचाहे आकार में काट लें.

चॉकलेट बर्फी को बनाएं और भी खास

अगर आप चॉकलेट बर्फी में और भी रिचनेस और स्वाद चाहते हैं, तो इन टिप्स को जरूर आजमाएं:

खोया मिलाएं: खोया डालने से बर्फी को मिलेगा एक शानदार दानेदार टेक्सचर और पारंपरिक मिठास.

चॉकलेट कोटिंग करें: डबल बॉयलर में चॉकलेट पिघलाकर बर्फी के ऊपर डालें और इसे एक नया लुक दें.

डेकोरेशन के लिए सिल्वर वर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बर्फी और भी फेस्टिव दिखेगी.

दिवाली का त्योहार अपनों के साथ बिताने, खुशियां बांटने और मिठास घोलने का समय होता है. इस बार कुछ नया ट्राई करें और अपने हाथों से बनाई गई चॉकलेट बर्फी से अपनों का दिल जीतें. यकीन मानिए, ये मिठाई आपकी दिवाली को और भी खास बना देगी.