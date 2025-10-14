Switch Board Cleaning Tips 2025 : पीले स्विच बोर्ड को चुटकियों में करें सफेद, अपनाएं ये बेहद आसान उपाय

Diwali Switch Board Cleaning Tips 2025 : दीवाली का त्योहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, ऐसे में हर कोई अपने घरों में सफाई करना शुरु कर चुका है. लोग घर का कोना-कोना चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में अक्सर हम एक चीज छोड़ देते हैं वो हर घर के स्विच बोर्ड. ये देखने में जितने बदसूरत लगते हैं, उतनी ही मुश्किल इनकी सफाई भी लगती है. लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम आपके लिए कुछ आसान, घरेलू और सस्ते उपाय लेकर आए हैं, जिनसे आप इन स्विच बोर्ड्स को भी मिनटों में चमका सकते हैं.

नेल पेंट रिमूवर से पाएं चमत्कारी सफाई

नेल पेंट रिमूवर केवल नाखूनों के लिए ही नहीं, बल्कि स्विच बोर्ड की सफाई के लिए भी कारगर है. इसके लिए एक कॉटन बॉल या साफ कपड़ा लें, उसमें नेल पेंट रिमूवर डालें और स्विच बोर्ड पर हल्के हाथों से रगड़ें. चंद सेकंड में ही जमी हुई मैल हटने लगेगी और बोर्ड चमकने लगेगा. ये तरीका खासतौर पर प्लास्टिक के सफेद स्विच बोर्ड्स पर असरदार है.

टूथपेस्ट से चमकाएं स्विच बोर्ड

टूथपेस्ट दांतों के साथ-साथ स्विच बोर्ड की सफाई में भी मददगार साबित होता है. थोड़ा सा टूथपेस्ट किसी कपड़े या स्पंज पर लें और स्विच बोर्ड पर अच्छी तरह रगड़ें. फिर किसी दूसरे साफ, सूखे कपड़े से पोछ लें. टूथपेस्ट में मौजूद हल्के घर्षण तत्व (mild abrasives) जिद्दी दागों को आसानी से हटा देते हैं.

बेकिंग सोडा और नींबू या सिरका का कमाल

अगर स्विच बोर्ड पर पुराने और गहरे दाग हैं, तो बेकिंग सोडा और नींबू के रस या वाइट विनेगर का मिश्रण सबसे असरदार उपाय है. इन दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. अब एक पुराना टूथब्रश लें और इस पेस्ट को स्विच बोर्ड पर रगड़ें. 10-15 मिनट बाद किसी साफ कपड़े से पोंछ लें. ये उपाय न केवल दाग हटाता है, बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करता है.

हैंड सेनिटाइजर भी है कारगर

दैनिक इस्तेमाल में आने वाला हैंड सेनिटाइजर भी स्विच बोर्ड की सफाई में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा गहरे दाग को हटाने में असरदार है. कॉटन में थोड़ा सा सेनिटाइजर लें और स्विच बोर्ड को रगड़ें. कुछ ही देर में बोर्ड साफ और नया जैसा दिखने लगेगा.

सावधानियां भी जरूरी हैं

सफाई से पहले बिजली की सप्लाई बंद कर दें.

गीले कपड़े या अत्यधिक पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.

सफाई करते वक्त बच्चों को दूर रखें.

दिवाली की सफाई सिर्फ दीवारों और फर्नीचर तक सीमित नहीं होनी चाहिए. स्विच बोर्ड जैसी छोटी लेकिन जरूरी चीजों की सफाई भी घर को पूरी तरह से चमकदार बनाती है. ऊपर बताए गए सरल और सेफ घरेलू उपाय अपनाकर आप भी अपने स्विच बोर्ड को नया जैसा बना सकते हैं.