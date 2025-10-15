दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके

Healthy Diet On Diwali: दिवाली का त्योहार करीब है और बाजार में चारों ओर मिठाइयों और पकवानों की खुशबू फैल चुकी है. हर घर में तरह-तरह के स्नैक्स, मिठाई और पारंपरिक व्यंजन बनने लगे हैं. लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, तो यह सीजन थोड़ा मुश्किल भरा लग सकता है. ऐसे में सवाल उठता है, क्या दिवाली की मिठास का आनंद लेते हुए फिट रहना संभव है? बिल्कुल! बस थोड़ी समझदारी और बैलेंस जरूरी है. आइए जानते हैं दिवाली के इस फेस्टिव सीजन में फिट रहने के 5 असरदार टिप्स.

1. स्मार्ट ईटिंग अपनाएं

फेस्टिव सीजन में सबसे जरूरी है माइंडफुल ईटिंग. जब आप खाते हैं, तो सिर्फ स्वाद के लिए खाएं, पेट भरने के लिए नहीं. ध्यान रखें कि आप क्या और कितना खा रहे हैं. छोटी प्लेट में खाना लें और ओवरईटिंग से बचें. मिठाई का स्वाद लें, लेकिन लिमिट में. याद रखें- “टेस्ट करें, बिंज नहीं.”

2. लो-कैलोरी मिठाइयों का चुनाव करें

दूध, मावा या क्रीम वाली मिठाइयां भारी कैलोरी वाली होती हैं. इनकी जगह छेना बेस्ड मिठाइयां जैसे सैंडेश या रसगुल्ला चुनें. अगर चाशनी वाली मिठाई खा रहे हैं, तो उसे थोड़ा निचोड़ लें ताकि शुगर कम हो जाए. तली हुई चीजों की जगह बेक या एयर-फ्राइड स्नैक्स बेहतर विकल्प हैं.

3. घर के कामों में एक्टिव रहें

दिवाली की सफाई, सजावट या खरीदारी, ये सब आपके लिए नेचुरल वर्कआउट बन सकते हैं. घर के कामों में हाथ बटाएं, बाजार पैदल जाकर खरीदारी करें. इससे आपके स्टेप्स बढ़ेंगे और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी.

4. हाइड्रेशन बनाए रखें

अक्सर लोग प्यास को भूख समझ लेते हैं. जब भी कुछ खाने का मन हो, पहले एक गिलास पानी पिएं. इससे फालतू स्नैकिंग से बचेंगे और शरीर हाइड्रेट रहेगा. पर्याप्त पानी पीना मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ओवरईटिंग से रोकता है.

5. वर्कआउट को रूटीन का हिस्सा बनाएं

त्योहारों में भी अपनी फिटनेस रूटीन पूरी तरह न छोड़ें. हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक, रनिंग या जिम सेशन जरूर करें. इससे आप “कैलोरी इन और आउट” को बैलेंस रख पाएंगे.