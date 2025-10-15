Home > लाइफस्टाइल > दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके

दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके

Diwali Fitness Tips: दीवाली पर लोगों को एक ओर जहां फेस्टिवल की खुशी हैं. वहीं, कई तरह की मिठाईयों और पकवानों के बीच वजन बढ़ने का डर भी सता रहा. तो इस तरीके से आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 15, 2025 7:28:09 AM IST

Diwali Fitness
Diwali Fitness

Healthy Diet On Diwali: दिवाली का त्योहार करीब है और बाजार में चारों ओर मिठाइयों और पकवानों की खुशबू फैल चुकी है. हर घर में तरह-तरह के स्नैक्स, मिठाई और पारंपरिक व्यंजन बनने लगे हैं. लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, तो यह सीजन थोड़ा मुश्किल भरा लग सकता है. ऐसे में सवाल उठता है, क्या दिवाली की मिठास का आनंद लेते हुए फिट रहना संभव है? बिल्कुल! बस थोड़ी समझदारी और बैलेंस जरूरी है. आइए जानते हैं दिवाली के इस फेस्टिव सीजन में फिट रहने के 5 असरदार टिप्स.

1. स्मार्ट ईटिंग अपनाएं

फेस्टिव सीजन में सबसे जरूरी है माइंडफुल ईटिंग. जब आप खाते हैं, तो सिर्फ स्वाद के लिए खाएं, पेट भरने के लिए नहीं. ध्यान रखें कि आप क्या और कितना खा रहे हैं. छोटी प्लेट में खाना लें और ओवरईटिंग से बचें. मिठाई का स्वाद लें, लेकिन लिमिट में. याद रखें- “टेस्ट करें, बिंज नहीं.”

2. लो-कैलोरी मिठाइयों का चुनाव करें

दूध, मावा या क्रीम वाली मिठाइयां भारी कैलोरी वाली होती हैं. इनकी जगह छेना बेस्ड मिठाइयां जैसे सैंडेश या रसगुल्ला चुनें. अगर चाशनी वाली मिठाई खा रहे हैं, तो उसे थोड़ा निचोड़ लें ताकि शुगर कम हो जाए. तली हुई चीजों की जगह बेक या एयर-फ्राइड स्नैक्स बेहतर विकल्प हैं.

3. घर के कामों में एक्टिव रहें

दिवाली की सफाई, सजावट या खरीदारी, ये सब आपके लिए नेचुरल वर्कआउट बन सकते हैं. घर के कामों में हाथ बटाएं, बाजार पैदल जाकर खरीदारी करें. इससे आपके स्टेप्स बढ़ेंगे और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी.

4. हाइड्रेशन बनाए रखें

अक्सर लोग प्यास को भूख समझ लेते हैं. जब भी कुछ खाने का मन हो, पहले एक गिलास पानी पिएं. इससे फालतू स्नैकिंग से बचेंगे और शरीर हाइड्रेट रहेगा. पर्याप्त पानी पीना मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ओवरईटिंग से रोकता है.

5. वर्कआउट को रूटीन का हिस्सा बनाएं

त्योहारों में भी अपनी फिटनेस रूटीन पूरी तरह न छोड़ें. हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक, रनिंग या जिम सेशन जरूर करें. इससे आप “कैलोरी इन और आउट” को बैलेंस रख पाएंगे.

Tags: diwalidiwali 2025healthy diet
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके
दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके
दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके
दिवाली की मिठास के साथ फिटनेस भी रखें बरकरार, अपनाएं ये 5 स्मार्ट तरीके