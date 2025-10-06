दिवाली पर न सिर्फ घर बल्कि रसोई भी चमकेगी, इन घरेलू नुस्खों से लोहे के बर्तन चमकाएं और जंग भगाएं

दिवाली का त्योहार आते ही घर, आंगन और रसोई की सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसे में अक्सर लोहे के बर्तन सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं. समय के साथ उनमें जंग लगने लगती है और कई बार गंदगी जमा हो जाती है, जिससे बर्तन पुराने और बेकार लगने लगते हैं लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से साफ किया जाए, तो ये बर्तन फिर से चमक उठते हैं और सालों-साल टिकाऊ भी रहते हैं, खास बात यह है कि इन्हें साफ करने के लिए किसी महंगे केमिकल की जरूरत नहीं है, बल्कि आप रोज़मर्रा के घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं.

नींबू बर्तनों का होता है नेचुरल क्लीनर

नींबू रसोई में आसानी से मिल जाता है और इसकी खटास लोहे पर जमी गंदगी और जंग हटाने में बेहद असरदार होती है,बस एक नींबू को बीच से काटें और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कें, फिर इसे बर्तनों की सतह पर रगड़ें. कुछ ही मिनट में आपको फर्क साफ नजर आने लगेगा, नींबू का एसिड लोहे पर जमी परत को ढीला कर देता है, जिससे जंग आसानी से साफ हो जाती है. यह तरीका न केवल बर्तनों को साफ करता है, बल्कि उन्हें हल्की-सी चमक भी दे देता है.

सरसों का तेल होता है जंग रोकने के लिए असरदार

लोहे के बर्तनों को सिर्फ साफ करना ही नहीं, बल्कि उनकी सही देखभाल करना भी बेहद जरूरी है, ताकि उनमें जंग दोबारा न लगे. इसके लिए सरसों का तेल सबसे बढ़िया उपाय है, बर्तनों को धोकर अच्छी तरह सुखाने के बाद, उनमें हल्की परत में सरसों का तेल लगाएँ. यह तेल बर्तनों पर एक सेफ परत की तरह काम करता है और नमी को लोहे तक पहुँचने से रोकता है. खासकर दिवाली से पहले, जब मौसम बदल रहा होता है, तो इस तरह की देखभाल और भी जरूरी हो जाती है.

साबुन और राख होता है पुराना नुस्खा लेकिन करता है कमाल

गाँवों और पुराने घरों में बर्तनों को चमकाने के लिए आज भी राख का इस्तेमाल किया जाता है, राख की हल्की खुरदरी बनावट लोहे पर जमी जंग और चिकनाई को आसानी से हटा देती है. बस थोड़ी-सी राख को गीले कपड़े या ब्रश के साथ बर्तनों पर रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें, चाहें तो इसके साथ साधारण साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिवाली की सफाई में इस पुराने नुस्खे को अपनाकर आप अपने बर्तनों को एकदम चकाचक और चमकदार बना सकते हैं.